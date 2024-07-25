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Росреестр Прикамья объяснил, можно ли разделить жилой дом, находящийся в общей долевой собственности, и земельный участок под ним

13.50 Четверг, 1 августа 2024
«Разделить индивидуальный жилой дом нельзя, исходя из его определения, - отвечает начальник отдела координации и анализа Управления Росреестра по Пермскому краю Мария Созонтова. - Градостроительным кодексом Российской Федерации установлен запрет на образование из таких объектов самостоятельных объектов недвижимости.

При этом жилой дом, являясь зданием (объектом капитального строительства), может быть приведен в состояние, при котором его раздел станет возможным, путем реконструкции. Работы по реконструкции должны обеспечить возможность каждого образованного объекта эксплуатироваться автономно, то есть независимо от иных образованных в результате раздела объектов. Таким образом, в результате реконструкции будут созданы дома блокированной застройки, имеющие общую стену без проемов с отдельными выходами на земельный участок.

Для проведения реконструкции собственникам потребуется получить разрешение на реконструкцию, а впоследствии – разрешение на ввод образованных объектов. Разрешение на ввод будет являться основанием для постановки вновь образованных зданий на кадастровый учет.

Получение разрешения на реконструкцию необходимо в силу положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, так как дома блокированной застройки не отнесены к исключениям, не требующим получения разрешения (как, например, индивидуальный жилой дом).

В таком случае раздел земельного участка может осуществляться по желанию собственников образованных домов блокированной застройки на основании соглашения о разделе объекта недвижимости, находящегося в общей собственности нескольких лиц.

Разделить земельный участок под индивидуальным жилым домом возможно при соблюдении следующих условий:
– если между собственниками достигнуто соглашение о разделе;
– в результате раздела не нарушается принцип единства судьбы земельного участка и связанного с ним жилого дома (жилой дом должен быть полностью расположен на одном из образуемых земельных участков);
– образуемые земельные участки отвечают предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков, установленным действующим градостроительным регламентом».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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