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Под контролем судебных приставов уволившийся работник РЖД возместил затраты на обучение

11.20 Четверг, 1 августа 2024
Между ОАО "Российские железные работы" и 24-летним жителем г. Кунгура был заключен договор на обучение профессии «помощник машиниста электровоза». По данному соглашению акционерное общество с целью дальнейшего трудоустройства брало на себя обязательства организовать обучение мужчины с выплатой ему стипендии. Он, в свою очередь, должен был успешно закончить выбранный курс, выйти на работу и проработать в компании-перевозчике не менее трех лет. Закончив учебу, гражданин трудоустроился в железнодорожную компанию, но проработал в ней всего полгода, после чего написал заявление на увольнение.

Представители акционерного общества обратилась в суд с иском о взыскании затраченных на обучение работника денежных средств. Требования юридического лица были полностью удовлетворены. С учетом отработанного после учебы времени сумма задолженности составила более 85 тысяч рублей.

Процессуальный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден о мерах принудительного взыскания. В целях своевременного исполнения финансовых обязательств судебный пристав наложил арест на расчетные счета должника, но гражданин не торопился вернуть бывшему работодателю требуемую сумму и с него был взыскан исполнительский сбор. Но и это не убедило неплательщика исполнить законные требования исполнительного листа. Тогда сотрудник ведомства обратил взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах мужчины, и вскоре задолженность была погашена. Все ограничения сняты, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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