Росреестр: дачники могут стать собственниками садовых участков без проведения торгов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Управление Росреестра по Пермскому краю напоминает о том, что продлен срок действия упрощенного порядка бесплатной приватизации земельного участка членами некоммерческих организаций, предусмотренного статьей 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».До 1 марта 2031 года члены садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) могут приобрести бесплатно в собственность садовый земельный участок в СНТ без проведения торгов. Это распространяется на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.Садовый или огородный земельный участок также может быть приобретен без проведения торгов в собственность бесплатно в том числе гражданами, прекратившими членство в указанных некоммерческих организациях вследствие их ликвидации или исключения из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица.Земельный участок должен соответствовать следующим условиям:- данный участок не был ранее предоставлен другому члену СНТ;- образован из земельного участка, предоставленного СНТ либо иной организации, при которой было создано или организовано СНТ до дня вступления в силу указанного Федерального закона;- распределен члену СНТ по решению общего собрания членов СНТ о распределении земельных участков между членами СНТ либо на основании другого документа, устанавливающего распределение земельных участков в СНТ;- не является изъятым из оборота, ограниченным в обороте и нет решения о резервировании его для государственных или муниципальных нужд.Для получения в собственность земельного участка гражданину необходимо лично или через представителя обратиться с заявлением в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченный на предоставление земельных участков.Какие документы необходимы?1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (не требуется при наличии утвержденного проекта межевания территории СНТ либо при наличии описания местоположения границ соответствующего земельного участка в Едином государственном реестре недвижимости);2. Протокол общего собрания членов СНТ о распределении земельных участков между членами СНТ или иной документ, устанавливающий распределение земельных участков в СНТ, либо выписка из указанного протокола или указанного документа.В случае, если ранее ни один из членов СНТ не обращался с заявлением о предоставлении земельного участка уполномоченные на распоряжение земельным участком органы самостоятельно запрашивают:- сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, предоставленный СНТ;- сведения об СНТ, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.Важно, что решение уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность является основанием для государственной регистрации права собственности на такой участок.С заявлением об осуществлении государственной регистрации прав может обратиться как орган, принявший решение о предоставлении земельного участка, так и лицо, которому земельный участок был предоставлен. Госпошлина за регистрацию права составит 350 рублей.