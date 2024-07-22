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В Перми земельный участок был освобожден после взыскания исполнительского сбора
По решению суда одноэтажный дом и ряд хозяйственных строений подлежали сносу, так как были возведены на незарегистрированном земельном участке. Такое решение принял суд по иску администрации Орджоникидзевского района г. Перми к гражданке, проживающей на спорной территории.
В рамках рассмотрения гражданского дела специалистами было проведено обследование территории, которое установило, что все постройки находятся на землях, предусмотренных для размещения объектов газотранспортных и газораспределительных систем. Кроме того, возведенные на участке постройки не были поставлены на кадастровый учет, границы спорного участка документально не определялись и государственная регистрация права на него не проводилась. Исходя из этих данных, суд вынес решение, обязывающее гражданку освободить самовольно занятую землю и снести незаконные постройки.
Исполнительный лист был предъявлен взыскателем в отдел судебных приставов по Орджоникидзевскому району г. Перми и Ильинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудники ведомства уведомили должницу о возбуждении исполнительного производства и напомнили ей, что администрация района имеет право самостоятельно произвести все необходимые работы, но в этом случае женщина обязана будет возместить стоимость сноса. Несмотря на все предупреждения и перспективу штрафных санкций, пермячка не исполнила требования решения суда и с нее был взыскан исполнительский сбор в размере 5 тыс. рублей. Это послужило для должника стимулом поторопиться с исполнением возложенных на него обязательств. Все постройки были демонтированы, самовольно занятый земельный участок освобожден.
В рамках рассмотрения гражданского дела специалистами было проведено обследование территории, которое установило, что все постройки находятся на землях, предусмотренных для размещения объектов газотранспортных и газораспределительных систем. Кроме того, возведенные на участке постройки не были поставлены на кадастровый учет, границы спорного участка документально не определялись и государственная регистрация права на него не проводилась. Исходя из этих данных, суд вынес решение, обязывающее гражданку освободить самовольно занятую землю и снести незаконные постройки.
Исполнительный лист был предъявлен взыскателем в отдел судебных приставов по Орджоникидзевскому району г. Перми и Ильинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудники ведомства уведомили должницу о возбуждении исполнительного производства и напомнили ей, что администрация района имеет право самостоятельно произвести все необходимые работы, но в этом случае женщина обязана будет возместить стоимость сноса. Несмотря на все предупреждения и перспективу штрафных санкций, пермячка не исполнила требования решения суда и с нее был взыскан исполнительский сбор в размере 5 тыс. рублей. Это послужило для должника стимулом поторопиться с исполнением возложенных на него обязательств. Все постройки были демонтированы, самовольно занятый земельный участок освобожден.
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