Возрастное ограничение 18+

Cтали прочнее: ученые Пермского политеха улучшили технологию аддитивного производства деталей

14.43 Вторник, 30 июля 2024
Заготовки из металлических материалов создают с помощью технологий, основанных на плавлении. Однако из-за перегрева и непостоянной температуры в процессе работы они не обеспечивают нужного качества деталей. Существует еще один способ получения таких изделий – с помощью послойной плазменной металлизации. В настоящее время он почти не изучен, но разработка технологии формирования материала таким способом решит проблему изготовления габаритных изделий (например, коленчатых валов, корпусов подшипника) и обеспечит высокую производительность процесса. Ученые ПНИПУ проработали на практике технологию аддитивного формирования стальных заготовок таким способом. Результаты исследования позволят получать промышленные детали без дефектов с высокими эксплуатационными характеристиками.

Исследование опубликовано в журнале «СТИН», №6 за 2024 год. Работа выполнена при финансовой поддержке правительства Пермского края в рамках научного проекта № С-26/694 от 24.03.2022.

Аддитивные технологии позволяют получать детали разнообразной формы с особыми свойствами. При таком способе материал слоями наносят на подложку или на часть готового изделия по цифровой модели. Это упрощает работу и сокращает затраты на производство. Существует более 20 способов аддитивного производства металлических изделий. По большей части они основываются на технологиях плавления исходного материала. Чтобы получить заготовку с высокими характеристиками, нужно обеспечить необходимую структуру и свойства металла. Они определяются большим количеством характеристик: составом исходного материала, величиной зоны сплавления между слоями, скоростью нагрева/охлаждения и другими характеристиками. Например, постоянный подогрев формируемого изделия может мешать созданию необходимых размеров слоев и структуры, что приводит к дефектам детали.

В качестве источников нагрева в аддитивных технологиях в основном применяют электронный луч, лазер, электрические и плазменные дуги. Исходным сырьем для послойной наплавки могут быть проволоки и их комбинации. Существуют также технологии послойного формирования изделий без плавления наносимого материала. Например, спекание, диффузионное нанесение и другие. Но они трудоемки и применяются в специфических областях.

Качественного изделия при аддитивном формировании габаритных заготовок с помощью послойной плазменной металлизации в мире еще не получали, однако ученые ПНИПУ провели исследование и выяснили, что получить металлическую заготовку c минимальной дефектностью и заданными характеристиками таким способом возможно. Политехники провели опыты на основе комбинированной аддитивной технологии: холодного газодинамического напыления проволоки с последующим лазерным и плазменным переплавом.

Плазменную металлизацию можно выполнять с использованием одной, двух или нескольких проволок, они могут подаваться одновременно или последовательно. При этом появляется уникальная возможность управлять химическим составом, структурой и свойствами получаемых материалов. Чтобы получить качественную деталь, необходимо контролировать сразу несколько факторов: получить частицы однородного размера, обеспечить их качественное сцепление в слое и между ними, следить за минимальным выгоранием элементов и окислением поверхности, сформировать однородную структуру. Если все эти требования будут соблюдены, то в результате получатся детали с высокими характеристиками.

Ученые Пермского политеха проводили исследования на жаростойкой и коррозионностойкой стали. Она широко применяется для изготовления конструкций в различных отраслях машиностроения. В качестве исходного материала для металлизации использовали проволоку. Ее плавление и распыление производили плазменной дугой. Однородность частиц заготовки и их равномерное распределение обеспечили с помощью управления газодинамическими процессами. Испытания полученных образцов на растяжение показали хорошие характеристики – предел прочности оказался близким к требованиям ГОСТ, а предел текучести – повышенным.

– Защита частиц от окисления поверхности при распылении позволяет получать материал со структурой, близкой литому, а также с высоким уровнем механических характеристик. Какие-либо дефекты и несплавления в формируемом металле при этом отсутствуют. Мы получили заготовки, которые хорошо обрабатывается резанием, например, токарной обработкой, – говорит кандидат технических наук, доцент кафедры сварочного производства, метрологии и технологии материалов ПНИПУ Дмитрий Белинин.

Ученые ПНИПУ разработали способ получения качественных металлических изделий с повышенными эксплуатационными характеристиками. Разработка позволит применять технологии аддитивного производства изделий, состоящих из нескольких материалов и с производительностью до 10 кг/час.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Свердловской области поджигателей лесов хотят ловить с помощью фотоловушек
25 июля 2024
Свердловские врачи внедрили методику лечения для пациентов с непроходимостью сосудов
25 июля 2024
Топ-5 прибыльных идей для летнего бизнеса в Екатеринбурге
24 июля 2024
Цех по розливу питьевой воды в Сысертском районе закрыли на месяц из-за антисанитарии
29 июля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Ночь музеев» собрала ценителей

К всероссийской акции в Прикамье подготовили множество специальных программ
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:46 Росреестр: село Култаево Пермского муниципального округа – лидер июня по жилищному строительству
14:43 Cтали прочнее: ученые Пермского политеха улучшили технологию аддитивного производства деталей
09:22 Виновник аварии возместил моральный ущерб пострадавшему после применения мер принудительного исполнения
13:30 Ученые Пермского политеха синтезировали новый тип эпоксидной смолы
11:00 «Добровольцы Донбасса» отправили в зону СВО автомобили и гуманитарный груз
11:00 Прикамец удалил незаконное объявление из сети Интернет после вмешательства судебных приставов
10:15 В четырех городах Прикамья пройдет патриотический фестиваль «Автомат и гитара»
14:45 Росреестр: по 94 процентам объектов недвижимости Пермского края в ЕГРН внесены сведения о правах
14:42 Ученые Пермского политеха разработали модель системы для глубокого сверления
15:33 Росреестр в Прикамье за первое полугодие 2024 года дистанционно обследовал более 121 тысячи га земельных участков
15:30 Разработка ученых ПНИПУ защитит камеры для аддитивного производства
11:21 В Пермском крае судебные приставы приостановили взыскание долгов с 2,5 тысячи участников СВО
14:45 Подход ученых Пермского политеха позволяет с высокой точностью оценить особенности грунта
14:19 Разработка ученых Пермского политеха автоматизирует создание карт раскроя на производствах
11:25 Пермяки стали ответственнее относиться к уплате налогов
14:16 «Добровольцы Донбасса» отправили в Луганск новый гуманитарный конвой
13:42 Ученые Пермского политеха предложили производить кирпичи с добавлением промышленных отходов
14:32 В результате комплексных кадастровых работ актуализированы сведения более чем о 800 объектах недвижимости Пермского края
14:30 Разработка ученых Пермского политеха поможет людям при пожарах
09:25 В 1 полугодии 2024 года судебные приставы Пермского края оштрафовали назойливых взыскателей долгов почти на 3 млн рублей
12:37 Ученые Пермского политеха разработали новый метод определения КПД автомобиля и выяснили, какие процессы влияют на этот показатель
Все новости
19:26 Тайфун «Гаеми» затопил Манилу и перевернул нефтяной танкер
18:56 СМИ: более 87% Средиземного моря загрязнено микропластиком
18:30 Климатологи назвали самый жаркий день на планете за всю историю наблюдений
17:33 В Канаде из-за мощного лесного пожара эвакуированы тысячи жителей
16:44 В Скопине возбудили уголовное дело о краже железнодорожного моста
13:20 Песков назвал коэффициент рождаемости страшно низким для России
19:20 Из-за тайфуна на юго-востоке Китая эвакуировали свыше 156 тысяч человек
18:47 В Скопине похитили железнодорожный мост
18:11 Мигранты в России совершают менее 4% преступлений
17:23 В СФ разработали законопроект о госрегулировании квестов
16:10 В Германии экоактивисты помешали работе крупнейшего аэропорта, отменены 140 рейсов
15:45 В России на 15,6% выросла стоимость приготовления окрошки
14:33 СК: в Москве мужчина напал на мать с младенцем и попытался похитить ребёнка
13:39 Минтруд: россияне будут отдыхать 11 дней в новогодние праздники
13:17 В Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28, экипаж погиб
18:07 В СК установили личность подозреваемого в подрыве внедорожника в Москве
17:35 Мосгорсуд продлил арест Блиновской до 19 августа
17:03 Жители Майорки протестуют против массового туризма
16:15 В Москве площадь Европы официально переименовали в площадь Евразии
15:47 РАН будет проверять школьные учебники на научную обоснованность
15:04 В Дагестане после квеста с двумя погибшими арестовали 18-летнего аниматора
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK