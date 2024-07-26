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Виновник аварии возместил моральный ущерб пострадавшему после применения мер принудительного исполнения

09.22 Вторник, 30 июля 2024
Авария произошла в Пермском районе краевой столицы. При совершении обгона водитель нарушил правила дорожного движения и не пропустил пешехода на нерегулируемом переходе. В результате наезда у пострадавшей были выявлены перелом ключицы, сотрясение мозга, а также многочисленные ушибы и ссадины.

После лечения мать двоих детей продолжала испытывать физическую боль, а последствия травм не давали ей в полной мере заботиться о несовершеннолетних. Гражданка постоянно тревожилась за свою жизнь и здоровья, потому что боялась оставить свою семью без должной поддержки. В попытке защитить свои интересы женщина обратилась в суд с требованием взыскать с нарушителя компенсацию морального вреда.

Слуги Фемиды изучили медицинские документы истица, а также процессуальные документы о признании ответчика виновным в нанесение вреда здоровью средней тяжести гражданину вследствие нарушения правил дорожного движения. Опираясь на предоставленные доказательства и руководствуясь действующим законодательством, суд посчитал справедливым обязать ответчика выплатить гражданке 350 тыс. рублей.

Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Пермскому району г. Перми ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудники ведомства предупредили 41-летнего пермяка о возбуждении исполнительного производства и предупредили о правовых последствиях неисполнения решения суда в установленный законом срок. Но должник не поторопился возместить причиненные переживания, что послужило поводом для применения к нему ряда мер принудительного исполнения.

Судебными приставами был вынесен запрет на регистрационные действия с транспортными средствами гражданина, а сам он оказался ограничен в праве в выезде за пределы России. Для ускорения темпов погашения задолженности было обращено взыскание на заработную плату нарушителя. Только после этого на депозитный счет ведомства регулярно начали поступать денежные суммы, которые в итоге смогли полностью погасить имеющуюся задолженность.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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