Возрастное ограничение 18+
«Добровольцы Донбасса» отправили в зону СВО автомобили и гуманитарный груз
Благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя различные гуманитарные грузы на передовую. На этот раз в зону специальной военной операции были направлены два автомобиля: УАЗ и АМ Нива.
Эти транспортные средства не только обеспечивают мобильность в сложных условиях, но и служат надежным средством доставки необходимых ресурсов. Оба автомобиля были загружены гуманитарным грузом.
Эти транспортные средства не только обеспечивают мобильность в сложных условиях, но и служат надежным средством доставки необходимых ресурсов. Оба автомобиля были загружены гуманитарным грузом.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию