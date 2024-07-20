«Добровольцы Донбасса» отправили в зону СВО автомобили и гуманитарный груз

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя различные гуманитарные грузы на передовую. На этот раз в зону специальной военной операции были направлены два автомобиля: УАЗ и АМ Нива.Эти транспортные средства не только обеспечивают мобильность в сложных условиях, но и служат надежным средством доставки необходимых ресурсов. Оба автомобиля были загружены гуманитарным грузом.