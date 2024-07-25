Прикамец удалил незаконное объявление из сети Интернет после вмешательства судебных приставов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Индивидуальный предприниматель из г. Чусового был уличен в распространение недобросовестной рекламы. Жалоба на информацию, размещенную в сети Интернет, поступила в региональное Управление Федеральной антимонопольной службы. Изучив указанные в заявлении факты, специалисты ведомства установили, что объявление действительно нарушает действующее законодательство.В рекламе заявлялось, что предприниматель предлагает товары по «самой низкой цене, навсегда», но данное утверждение не имело объективного подтверждения и конкретного критерия для достоверного сравнения с ценовой политикой в других магазинах. Кроме того, объектом рекламы выступали никотиносодержащие жидкости для электронных сигарет, продвижение которых в средствах массовой коммуникации запрещено на территории России.Сотрудники ведомства выдали бизнесмену предписание об устранении выявленных нарушений, но требования официального документа были проигнорированы. Это послужило поводом для обращения в суд. Иск был поддержан слугами Фемиды.Процессуальный документ, запрещающий индивидуальному предпринимателю распространять рекламу на страницах электронного справочника, поступил на исполнение в отделение судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району ГУФССП России по Пермскому краю.Сотрудники ведомства уведомили должника о возбуждении исполнительного производства и пояснили, что неисполнение решения суда закончиться применением мер принудительного исполнения. В качестве стимула для удаления незаконной рекламы предпринимателя ограничили в праве выезжать за границы Российской Федерации. Это побудило нарушителя снять с публикации спорное объявление.После того как судебные приставы убедились в том, что в сети Интернет больше не распространяются недостоверные и запрещенные сведения, исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.