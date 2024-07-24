В четырех городах Прикамья пройдет патриотический фестиваль «Автомат и гитара»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В течение нескольких дней в Пермском крае будет проходить XI Международный патриотический фестиваль «Автомат и гитара - Сила в братстве!». В этом году он посвящается поддержке Вооруженных сил России на СВО, а также 35-летию вывода советских войск из Афганистана и 30-летию начала контртеррористической операции в Чечне.Фестиваль пройдёт в четырёх городах Пермского края:- 8 августа в Березниках (городской парк культуры и отдыха) и Губахе (парк Гагарина), начало в 18.00;- 9 августа - город Пермь, городская эспланада, площадь перед Театром-Театром, начало в 17.00;- 10 августа - город Чайковский, площадь Чайковского, начало в 18.00.На фестивале выступят приглашённые артисты, а также участники, прошедшие конкурсный отбор. Для участия в программах в городах Прикамья будут привлекаться местные исполнители, а также спортивные и военно-патриотические клубы. Кроме того, во время концертов планируются военные выставки.Среди участников большую часть представляют ветераны СВО, Чечни, Афганистана, десантники, пограничники, члены их семей, ветераны военной службы, победители конкурсов и фестивалей патриотической песни. Организаторы фестиваля - Пермское краевое отделение «Боевого братства» и Пермский городской Совет ветеранов при поддержке администрации губернатора Пермского края.