В Пермском крае судебные приставы приостановили взыскание долгов с 2,5 тысячи участников СВО

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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По сообщению врио главного судебного пристава Пермского края Александра Малюшкина, на сегодняшний день правом на приостановление исполнительных производств воспользовалось более 2,5 тысяч должников, участвующих в специальной военной операции. Тем не менее, несмотря на то, что принудительных мер по взысканию долгов к ним не применяется, некоторые прикамцы стараются добровольно исполнить свои финансовые обязательства.Так, житель Кунгура, подписав контракт с Минобороны РФ, ходатайствовал о приостановлении исполнительного производства по взысканию с него 1 млн рублей в пользу знакомого. Судебные приставы удовлетворили его заявление, и должник, временно освобожденный от финансовых обязательств, убыл на фронт. Вернувшись в отпуск, он сам пришел в подразделение ведомства и полностью оплатил данную задолженность. Это далеко не единственный случай добровольного исполнения обязательств по приостановленным исполнительным производствам. В том же отделе судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю примеру земляка последовало сразу несколько должников, погасивших в общей сложности долги в 10 млн рублей.Напомним, что меры социальной поддержки военнослужащих не распространяются на граждан, обязанных платить алименты. В соответствии с действующим законодательством данная категория должников не имеет права на приостановление исполнительных производств. При этом алиментообязанные отцы все чаще отправляются на СВО, чтобы не только внести свой вклад в защиту Родины, но и отдать долги своим детям. По предварительным данным в зоне боевых действий на сегодняшний день находятся более 350 жителей Пермского края, обязанных к уплате алиментов. Все они ежемесячно оплачивают текущие платежи и погашают имеющиеся задолженности. Например, только в Кунгуре 18 бойцов выплатили свои детям более 4 млн рублей.