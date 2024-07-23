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В Пермском крае судебные приставы приостановили взыскание долгов с 2,5 тысячи участников СВО

11.21 Четверг, 25 июля 2024
По сообщению врио главного судебного пристава Пермского края Александра Малюшкина, на сегодняшний день правом на приостановление исполнительных производств воспользовалось более 2,5 тысяч должников, участвующих в специальной военной операции. Тем не менее, несмотря на то, что принудительных мер по взысканию долгов к ним не применяется, некоторые прикамцы стараются добровольно исполнить свои финансовые обязательства.

Так, житель Кунгура, подписав контракт с Минобороны РФ, ходатайствовал о приостановлении исполнительного производства по взысканию с него 1 млн рублей в пользу знакомого. Судебные приставы удовлетворили его заявление, и должник, временно освобожденный от финансовых обязательств, убыл на фронт. Вернувшись в отпуск, он сам пришел в подразделение ведомства и полностью оплатил данную задолженность. Это далеко не единственный случай добровольного исполнения обязательств по приостановленным исполнительным производствам. В том же отделе судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю примеру земляка последовало сразу несколько должников, погасивших в общей сложности долги в 10 млн рублей.

Напомним, что меры социальной поддержки военнослужащих не распространяются на граждан, обязанных платить алименты. В соответствии с действующим законодательством данная категория должников не имеет права на приостановление исполнительных производств. При этом алиментообязанные отцы все чаще отправляются на СВО, чтобы не только внести свой вклад в защиту Родины, но и отдать долги своим детям. По предварительным данным в зоне боевых действий на сегодняшний день находятся более 350 жителей Пермского края, обязанных к уплате алиментов. Все они ежемесячно оплачивают текущие платежи и погашают имеющиеся задолженности. Например, только в Кунгуре 18 бойцов выплатили свои детям более 4 млн рублей.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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