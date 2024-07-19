Возрастное ограничение 18+

Пермяки стали ответственнее относиться к уплате налогов

11.25 Вторник, 23 июля 2024
С января по июнь 2024 года на исполнении в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю находилось более 112 тысяч исполнительных документов о взыскании долгов с недобросовестных налогоплательщиков. Это на 43% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Окончено и прекращено в этом году более 16 тысяч исполнительных производств данной категории. Благодаря работе судебных приставов Пермского края в бюджет перечислено более 196 млн рублей налоговой задолженности.

К сожалению, далеко не все должники проявляют сознательность в вопросах исполнения долговых обязательств. В таких случаях сотрудникам службы приходится применять меры принудительного взыскания, например, арест имущества.

В текущем году судебными приставами Прикамья произведено более 400 арестов имущества недобросовестных налогоплательщиков на общую сумму более 20 млн рублей. Иногда данной меры оказывается достаточно для того, чтобы должники вспомнили о своих обязанностях перед государством. Так, предпринимательница из Соликамска выплатила более 1,5 млн рублей задолженности, чтобы не лишиться принадлежащего ей земельного участка.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге злостный уклонист от уплаты налогов возместил миллиардный ущерб
19 июля 2024
Более 60 участников из разных регионов России собрал Турнир косарей в Артинском районе
14 июля 2024
Каждый четвёртый екатеринбуржец имеет подработку
22 июля 2024
Более чем в 9 раз выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области
19 июля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Ночь музеев» собрала ценителей

К всероссийской акции в Прикамье подготовили множество специальных программ
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:19 Разработка ученых Пермского политеха автоматизирует создание карт раскроя на производствах
11:25 Пермяки стали ответственнее относиться к уплате налогов
14:16 «Добровольцы Донбасса» отправили в Луганск новый гуманитарный конвой
13:42 Ученые Пермского политеха предложили производить кирпичи с добавлением промышленных отходов
14:32 В результате комплексных кадастровых работ актуализированы сведения более чем о 800 объектах недвижимости Пермского края
14:30 Разработка ученых Пермского политеха поможет людям при пожарах
09:25 В 1 полугодии 2024 года судебные приставы Пермского края оштрафовали назойливых взыскателей долгов почти на 3 млн рублей
12:37 Ученые Пермского политеха разработали новый метод определения КПД автомобиля и выяснили, какие процессы влияют на этот показатель
12:26 Валерий Сухих: Фестиваль – одно из брендовых мероприятий Еловского округа
10:32 Штрафные санкции помогли прикамцу получить утраченный заработок
12:51 В Перми МегаФон стал лидером по скорости мобильного интернета
12:40 При поддержке «Уралкалия» в Березники поступит первая партия пассажирских автобусов
10:59 Ножи, отвертки и кастеты: судебные приставы Пермского края изъяли у посетителей судов 210 опасных предметов
14:00 Ученые Пермского политеха повысили стабильность и качество производства оптоволокна
11:40 В селе Крылово Осинского округа откроют пансионат для бойцов СВО
14:32 Социальная догазификация в СНТ: Росреестр разработал методическое пособие для садоводов
14:28 Ученые Пермского политеха разрабатывают «умную» кнопку для оптимизации производственных процессов
11:39 Под контролем судебных приставов были демонтированы семь резервуаров для сжиженного газа
14:26 Ученые Пермского политеха разработали огнезащитное покрытие для деревянных конструкций
10:37 5 правил, соблюдение которых поможет уберечь ваши денежные средства от мошенников
14:10 На примере ПЦБК студенты МГУ познакомились с экономикой замкнутого цикла
Все новости
13:37 Фальков предложил оставить общежития только для малоимущих
13:44 Байден снялся с президентской гонки и предложил кандидатуру Харрис
17:18 В Нью-Йорке самый крупный скелет стегозавра продан за рекордные 44 млн $
16:29 В Перу замечено неконтактное племя машко-пиро
15:19 Глава «CrowdStrike» заявил, что глобальный сбой не связан с кибератакой
14:47 У клиентов «Т-банка» произошел сбой в мобильном приложении
14:33 «Росэнергоатом» опровергает сообщения о радиационной аварии на Ростовской АЭС
13:50 По всему миру возник глобальный сбой в работе аэропортов, банков и операторов связи
18:29 В Твери машина застряла в яме с кипятком, спасатели получили ожоги
17:54 В пятизвездочном отеле Бангкока найдены мертвыми шесть человек
16:14 В Московской области девушка бросила коктейль Молотова в полицейскую машину
15:35 Липецкие власти признались, что «повернули» голову бизнесмена на фото с губернатором
15:03 Крупный пожар в торговом центре на юго-западе Китая унес жизни 16 человек
14:16 Депутат ГД предложил ввести наказание за дискредитацию семейных ценностей
13:49 В Уфе парки и скверы будут патрулировать на электросамокатах
13:14 Пользователи Авито теперь могут искать новые товары с помощью мультиобъявлений
13:04 Новые автомобили Chery Tiggo 7 Pro Max с выгодой 540 000 рублей для клиентов ВТБ Лизинг
12:23 КС признал умерщвление бездомных животных исключительной мерой
12:11 Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов отказался от сделки со следствием
11:55 Экс-глава департамента культуры Москвы арестован до сентября
18:40 Археологи обнаружили древнеримскую статую Гермеса в Болгарии
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK