Пермяки стали ответственнее относиться к уплате налогов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

С января по июнь 2024 года на исполнении в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю находилось более 112 тысяч исполнительных документов о взыскании долгов с недобросовестных налогоплательщиков. Это на 43% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.Окончено и прекращено в этом году более 16 тысяч исполнительных производств данной категории. Благодаря работе судебных приставов Пермского края в бюджет перечислено более 196 млн рублей налоговой задолженности.К сожалению, далеко не все должники проявляют сознательность в вопросах исполнения долговых обязательств. В таких случаях сотрудникам службы приходится применять меры принудительного взыскания, например, арест имущества.В текущем году судебными приставами Прикамья произведено более 400 арестов имущества недобросовестных налогоплательщиков на общую сумму более 20 млн рублей. Иногда данной меры оказывается достаточно для того, чтобы должники вспомнили о своих обязанностях перед государством. Так, предпринимательница из Соликамска выплатила более 1,5 млн рублей задолженности, чтобы не лишиться принадлежащего ей земельного участка.