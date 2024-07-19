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Пермяки стали ответственнее относиться к уплате налогов
С января по июнь 2024 года на исполнении в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю находилось более 112 тысяч исполнительных документов о взыскании долгов с недобросовестных налогоплательщиков. Это на 43% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Окончено и прекращено в этом году более 16 тысяч исполнительных производств данной категории. Благодаря работе судебных приставов Пермского края в бюджет перечислено более 196 млн рублей налоговой задолженности.
К сожалению, далеко не все должники проявляют сознательность в вопросах исполнения долговых обязательств. В таких случаях сотрудникам службы приходится применять меры принудительного взыскания, например, арест имущества.
В текущем году судебными приставами Прикамья произведено более 400 арестов имущества недобросовестных налогоплательщиков на общую сумму более 20 млн рублей. Иногда данной меры оказывается достаточно для того, чтобы должники вспомнили о своих обязанностях перед государством. Так, предпринимательница из Соликамска выплатила более 1,5 млн рублей задолженности, чтобы не лишиться принадлежащего ей земельного участка.
Окончено и прекращено в этом году более 16 тысяч исполнительных производств данной категории. Благодаря работе судебных приставов Пермского края в бюджет перечислено более 196 млн рублей налоговой задолженности.
К сожалению, далеко не все должники проявляют сознательность в вопросах исполнения долговых обязательств. В таких случаях сотрудникам службы приходится применять меры принудительного взыскания, например, арест имущества.
В текущем году судебными приставами Прикамья произведено более 400 арестов имущества недобросовестных налогоплательщиков на общую сумму более 20 млн рублей. Иногда данной меры оказывается достаточно для того, чтобы должники вспомнили о своих обязанностях перед государством. Так, предпринимательница из Соликамска выплатила более 1,5 млн рублей задолженности, чтобы не лишиться принадлежащего ей земельного участка.
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