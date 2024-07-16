«Добровольцы Донбасса» отправили в Луганск новый гуманитарный конвой

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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21 июля «Добровольцы Донбасса» отправили гуманитарный груз в Перевальскую специальную (коррекционную) школу-интернат ЛНР. Он станет значимым событием для детей и сотрудников учреждения.Включенные в состав груза предметы призваны улучшить условия жизни и обучения воспитанников. Кондиционер обеспечит необходимый комфорт в помещении, особенно в жаркие летние дни, а телевизоры с доступом к образовательным и развлекательным материалам помогут расширить кругозор и создать атмосферу уюта. Пригодятся также средства гигиены и детская обувь. Все это поможет улучшить условия жизни и обучения детей с особыми потребностями.Также в ЛНР отправились 6 новых колес для автомобиля «Урал».