В результате комплексных кадастровых работ актуализированы сведения более чем о 800 объектах недвижимости Пермского края

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Управление Росреестра по Пермскому краю продолжает информировать о комплексных кадастровых работах в Прикамье.Комплексное обследование территорий проводится в 40 муниципальных образованиях на территории более 9 тысяч гектаров практически во всех территориях края, за исключением г. Березники, Красновишерского городского округа и ЗАТО Звездный.По итогам работ за первое полугодие 2024 года в Единый государственный реестр недвижимости внесены актуальные сведения по объектам, расположенным в Александровском, Уинском, Лысьвенском, Березовском, Нытвенском, Чайковском, Чернушинском, Губахинском, Кунгурском, Горнозаводском округах и г. Кизел.Уточнены границы 236 земельных участков, 364 объектов капитального строительства, исправлены реестровые ошибки в местоположении 187 земельных участков, 12 объектов капитального строительства, сформированы 76 новых земельных участков.Комплексные кадастровые работы – один из основных инструментов федерального проекта по наполнению ЕГРН актуальными сведениями об объектах недвижимости.В рамках ККР определяется местоположение контуров зданий и сооружений, появляется возможность одновременно устранить имеющиеся ошибки и осуществить «привязку» зданий и сооружений к земельным участкам.«Мы призываем владельцев объектов недвижимости обеспечить беспрепятственный доступ на земельные участки для проведения кадастровых работ, активно взаимодействовать с кадастровыми инженерами и представителями муниципалитета для разрешения возникающих вопросов, - отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Елена Дегтярева. - Полнота и точность сведений реестра недвижимости важна для эффективного использования объектов недвижимости, развития экономики края, реализации важных инвестпроектов, снижения количества имущественных споров между правообладателями недвижимости».Информация о проведении ККР, заседаниях согласительных комиссий публикуется в открытых источниках, в том числе на сайтах Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, органов местного самоуправления, сайте Росреестра.