В 1 полугодии 2024 года судебные приставы Пермского края оштрафовали назойливых взыскателей долгов почти на 3 млн рублей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В январе-июне 2024 года в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю с жалобами на работу коллекторских агентств, микрофинансовых и кредитных организаций обратились 260 жителей. Это в полтора раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.По итогам рассмотрения обращений возбуждено 49 дел об административных правонарушениях по статье 14.57 КоАП РФ. То есть, почти в каждом 5 случае имеет место несоблюдение юридическими лицами, осуществляющими возврат просроченной задолженности, норм действующего законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц.Наиболее часто допускаемыми нарушениями стали: превышение количества телефонных звонков, текстовых и голосовых сообщений, несоответствие их содержания требованиям действующего законодательства, распространение сведений о должнике и наличии у него просроченной задолженности, некорректное общение и оказание психологического давления.По фактам противоправных действий в 1 полугодии 2024 года должностными лицами ГУФССП России по Пермскому краю рассмотрено 46 административных дел. Виновные лица наказаны штрафами на общую сумму более 2 млн 895 тысяч рублей.Отметим, что все оштрафованные нарушители зарегистрированы в других регионах. В настоящее время в государственном реестре профессиональных коллекторских организаций находится 18 юридических лиц, зарегистрированных на территории Пермского края. На них жалоб в этом не поступало.Еще раз напоминаем, если в отношении вас применяются незаконные действия со стороны юридических лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности, необходимо обращаться в Главное управление Федеральной службы по Пермскому краю. Сообщить о противоправных действиях коллекторов можно через интернет-приемную официального сайта Главного управления или по телефону: 229-75-87. Также обращение можно направить почтой России по адресу: 614066 г. Пермь, ул. Советской Армии, 28.