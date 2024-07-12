Валерий Сухих: Фестиваль – одно из брендовых мероприятий Еловского округа

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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12-13 июля в Прикамье в селе Елово прошел XIV межрегиональный рыболовный фестиваль «Еловская рыбка». В этом году он был посвящен Году семьи в России.В мероприятии принимали участие целые семьи. Победители рыболовных состязаний в номинации «Семейная рыбалка» семья Калабиных из села Богородск Октябрьского округа получили приз от председателя Законодательного cобрания Пермского края Валерия Сухих.Он отметил, что фестиваль является одним из брендовых мероприятий Еловского округа. «Год за годом традиция проведения фестиваля набирает обороты. Сегодня это яркое, запоминающееся событие, которое наглядно демонстрирует особенности географического месторасположения села и любимое занятие его жителей. Ежегодно в мероприятиях принимают участие сотни пермяков и гостей региона. В этом году фестиваль прошел уже в четырнадцатый раз. За это время он стал не просто традицией, а уже брендом Еловского округа», – подчеркнул Валерий Сухих.