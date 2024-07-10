При поддержке «Уралкалия» в Березники поступит первая партия пассажирских автобусов

Марина Тушина © Вечерние ведомости

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Муниципальный автопарк г. Березники пополнится 11 новыми автобусами среднего класса марки ПАЗ. В торжественной церемонии передачи автотранспорта в Перми принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.Автобусы приобретены при финансовой поддержке «Уралкалия». В январе 2024 года компания заключила соглашение с Пермским краем о модернизации парка общественного транспорта в Березниках. В рамках соглашения «Уралкалий» выделил 300 млн рублей на обновление подвижного состава.Новая техника соответствует самым современным требованиям безопасности и управления и комфортна для всех категорий пассажиров. Автобусы оснащены системами видеонаблюдения, кондиционирования, спутниковой навигацией, а также системами контроля режима труда и отдыха водителей.Еще 10 автобусов большого класса поступят в Березники при поддержке компании до конца года.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:- Совместно с индустриальными партнерами повышаем качество жизни людей не только в краевой столице, но и в других населенных пунктах края. Верхнекамье, куда входят Березники и Соликамск - стратегически важная для нас территория. Благодарю социальных партнеров — компании «Уралкалий» и «Уралхим» за то, что предоставили городу Березники, где осуществляется их производственная деятельность, транспортные средства.Алексей Казаченко, глава администрации г. Березники:- Модернизация парка общественного транспорта - значимое и долгожданное событие для всех жителей. Новые автобусы позволят вывести на более качественный уровень обслуживание пассажиров. Благодарю краевые власти и «Уралкалий» за существенную поддержку.Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:- Для «Уралкалия» развитие территорий присутствия компании - в приоритете. Социальные инвестиции способствуют развитию инфраструктуры, повышают уровень качества жизни населения. После обновления автобусного парка поездки для жителей Березников станут еще комфортнее.