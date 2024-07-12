Ножи, отвертки и кастеты: судебные приставы Пермского края изъяли у посетителей судов 210 опасных предметов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В первом полугодии 2024 года судебные приставы по ОУПДС изъяли у посетителей судов и мировых участков Пермского края 210 предметов, представляющих опасность для окружающих. Складные ножи и лезвия, отвертки и ножницы, пилочки для ногтей и спицы - вот неполный перечень самых «популярных» предметов, которые приносят с собой посетители в суды.Чаще всего на вопрос судебного пристава о наличии запрещенных предметов граждане отвечают отрицательно. Только благодаря усиленному контролю удается не допустить присутствия в суде вооруженного человека.Так, в марте текущего года при осуществлении пропускного режима в Арбитражном суде Пермского края с помощью интроскопа у 52-летней посетительницы на дне сумки была обнаружена карточка-нож. При этом, за пару минут до этого, гражданка уверяла судебного пристава, что какие-либо запрещенные предметы у нее отсутствуют.Еще одна пермячка забыла о наличии в ее сумке сразу пяти колюще-режущих предметов. Прибывшая в здание судебного участка Ленинского судебного района г. Перми 61-летняя гражданка была ознакомлена с правилами организации пропускного режима и предупреждена об административной ответственности за умышленное сокрытие запрещенных к проносу предметов. Тем не менее, в ходе осмотра с помощью металлодетектора в ее сумке были обнаружены 2 канцелярских и 3 складных ножа.С потенциально опасными предметами в суды идут не только представительницы прекрасного пола. В марте 48-летний пермяк пытался пронести в здание Свердловского районного суда г. Перми многофункциональный инструмент со встроенным лезвием, а в июне судебные приставы по ОУПДС обнаружили у 27-летнего посетителя суда металлический кастет.За умышленный обман и намеренное сокрытие запрещенных в суде предметов все нарушители привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ "Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила".