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В селе Крылово Осинского округа откроют пансионат для бойцов СВО
Пансионат в селе Крылово Осинского муниципального округа станет домом для бойцов, которые, защищая свою страну, оказались в сложной жизненной ситуации без поддержки близких. 12 июля добровольцы провели субботник на территории будущего пансионата.
Этот проект, направленный на обеспечение временного проживания и социальной адаптации участников СВО, стал возможен благодаря сплоченным действиям благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса», АНО «Ольга» и широкого круга волонтеров из Пермского края. Единогласным решением пансионат назвали «Zov сердца».
В пансионате будет предусмотрен широкий спектр социальных услуг, направленных на восстановление физического и психологического здоровья бойцов. Здесь каждый найдет помощь и поддержку, чтобы успешно адаптироваться к жизни после службы.
Проект «Zov сердца» не только обеспечивает необходимые условия для жизни и восстановления бойцов, но и создает сообщество, где каждый может найти друзей и единомышленников. Таким образом, «Zov сердца» станет не просто местом временного проживания, но и настоящим домом, где каждый чувствует себя нужным.
Этот проект, направленный на обеспечение временного проживания и социальной адаптации участников СВО, стал возможен благодаря сплоченным действиям благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса», АНО «Ольга» и широкого круга волонтеров из Пермского края. Единогласным решением пансионат назвали «Zov сердца».
В пансионате будет предусмотрен широкий спектр социальных услуг, направленных на восстановление физического и психологического здоровья бойцов. Здесь каждый найдет помощь и поддержку, чтобы успешно адаптироваться к жизни после службы.
Проект «Zov сердца» не только обеспечивает необходимые условия для жизни и восстановления бойцов, но и создает сообщество, где каждый может найти друзей и единомышленников. Таким образом, «Zov сердца» станет не просто местом временного проживания, но и настоящим домом, где каждый чувствует себя нужным.
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