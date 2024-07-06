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В селе Крылово Осинского округа откроют пансионат для бойцов СВО

11.40 Понедельник, 15 июля 2024
Пансионат в селе Крылово Осинского муниципального округа станет домом для бойцов, которые, защищая свою страну, оказались в сложной жизненной ситуации без поддержки близких. 12 июля добровольцы провели субботник на территории будущего пансионата.

Этот проект, направленный на обеспечение временного проживания и социальной адаптации участников СВО, стал возможен благодаря сплоченным действиям благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса», АНО «Ольга» и широкого круга волонтеров из Пермского края. Единогласным решением пансионат назвали «Zov сердца».

В пансионате будет предусмотрен широкий спектр социальных услуг, направленных на восстановление физического и психологического здоровья бойцов. Здесь каждый найдет помощь и поддержку, чтобы успешно адаптироваться к жизни после службы.

Проект «Zov сердца» не только обеспечивает необходимые условия для жизни и восстановления бойцов, но и создает сообщество, где каждый может найти друзей и единомышленников. Таким образом, «Zov сердца» станет не просто местом временного проживания, но и настоящим домом, где каждый чувствует себя нужным.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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