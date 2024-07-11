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Под контролем судебных приставов были демонтированы семь резервуаров для сжиженного газа

11.39 Пятница, 12 июля 2024
Индивидуальная предпринимательница заключила с Управлением ресурсов и инфраструктуры Сивинского района Пермского края договоры возмездного пользования земельных участков, принадлежащих муниципалитету. На арендованных площадках были размещены групповые резервуарные установки сжиженного газа.

Официальный документ заключался на срок 11 месяцев с момента подписания. В конце данного промежутка времени договорные обязательства не были продлены, и арендодатель направил контрагенту претензию о ликвидации спецемкостей с последующей рекультивацией почвы под ними. Данные требования были проигнорированы. Впоследствии было установлено, что обязательства по договорам перешли к третьему лицу. Но правопреемник отказался производить необходимые работы. Тогда представители администрации обратились в суд для решения вопроса о судьбе спорных объектов.

Опираясь на положения Гражданского кодекса РФ, а также руководствуясь специальными нормами земельного законодательства, Арбитражный суд Пермского края признал требования истца об освобождении земельных участков подлежащими удовлетворению.

Процессуальный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. В рамках исполнительного производства должник был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также предупрежден о иных мерах принудительного исполнения. Перспектива испытать на себе негативные последствия штрафных санкций убедила гражданина привести земельные участки в надлежащий вид. Данный факт был зафиксирован судебным приставом, после чего исполнительное производство окончили фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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