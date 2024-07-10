5 правил, соблюдение которых поможет уберечь ваши денежные средства от мошенников

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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1. Использовать проверенные сервисы и официальные сайтыДоверяйте только информации из надежных сервисов, указанных на официальном сайте службы. Например, с помощью Банка данных исполнительных производств можно узнать о задолженности, а после, нажав кнопку «оплатить», погасить ее по указанным реквизитам. Также оплатить долг не выходя из дома можно через личный кабинет на портале Госуслуги.Будьте внимательны и тщательно проверяйте интерфейс и адрес сайта, так как мошенники часто создают поддельные: разночтения с официальным и фальшивым ресурсом могут быть минимальными.2. Проверять реквизитыПри оплате задолженности по исполнительным производствам рекомендуем тщательно проверять реквизиты. Ошибку в реквизитах нелегко заметить, ведь цифры счета мошенников могут отличаться от настоящих всего одним знаком.3. Не переходить по сомнительным ссылкам из электронных писемСтоит запомнить, что служба судебных приставов не направляет письма о возбуждении исполнительных производств и другие сведения по электронной почте или посредством СМС-сообщений. Получить официальную информацию можно только в виде обычного почтового отправления, уведомления на портале Госуслуги или лично от судебного пристава-исполнителя.4. Отключать анонимайзеры, прокси-серверы и VPNЭти сервисы позволяют пользователям при выходе в интернет скрывать местонахождение своего устройства: смартфона, планшета или компьютера. Через них мошенники могут завладеть персональными данными пользователей и информацией о счетах в банке, поэтому при оплате долга по исполнительному производству следует их отключать.5. Не использовать при оплате публичные Wi-Fi-точкиСудебные приставы советуют осуществлять операции, связанные с денежными средствами, только при подключении к доверенной точке доступа, защищенной сложным паролем. Ведь мошенники могут подделать сеть Wi-Fi и дать ей название как в ближайшем кафе или учреждении. При подключении к такой, на первый взгляд безопасной, сети пользователь сам предоставляет злоумышленникам все персональные данные.