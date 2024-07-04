На примере ПЦБК студенты МГУ познакомились с экономикой замкнутого цикла

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Делегация студентов и сотрудников кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова посетила Пермскую целлюлозно-бумажную компанию. Предприятие стало одной из точек на маршруте учебно-производственной практики студентов, проходящей ежегодно в разных регионах страны. В Пермском крае студенты второго курса знакомятся с хозяйственным комплексом, посещают предприятия различных отраслей. На примере Пермской целлюлозно-бумажной компании гости узнали, как устроены целлюлозно-бумажная промышленность и экономика замкнутого цикла.Визит на ПЦБК начался с экскурсии на производство. Гости увидели технологический цикл по переработке макулатуры и выпуску из вторсырья готовой продукции – картона для плоских слоёв и гофроупаковки. Студентам показали, как на практике реализуются принципы экономики замкнутого цикла: отходы бумаги и картона вместо того, чтобы идти на свалку, становятся на предприятии новым продуктом и получают вторую жизнь. Такой цикл можно повторять до 12 раз, а годовая мощность ПЦБК по переработке вторсырья составляет 300 тыс. тонн.Как поясняет руководитель практики, доцент кафедры экономической и социальной географии России МГУ, к. г. н. Мария Горячко, такое знакомство с отраслями экономики и регионами на примере отдельных предприятий крайне важны в подготовке будущих географов: «Компания “ПЦБК” успешно работает, прочно занимает свою нишу, выпускает продукцию, без которой мы себя не мыслим. Для студентов этот визит будет очень полезен. Наша кафедра готовит специалистов, которые занимаются размещением такого рода предприятий, участвуют в разработке промышленной политики и мер поддержки различных отраслей. Такие задачи решать невозможно без знакомства с технологией и внутренними процессами конкретных производств».На встрече с генеральным директором ПЦБК Юрием Марковым студенты и преподаватели столичного университета смогли обсудить увиденное и задать вопросы. Географы обратили внимание на разные аспекты производства: технологию и оборудование, логистику и рынки сбыта, адаптацию отрасли и предприятия к внешнеэкономическим условиям, планы по развитию.Беседа получилась содержательной, гости задавали хорошие вопросы, отметил генеральный директор компании: «Видно, что студенты МГУ – люди думающие, им было интересно вникнуть в наши процессы. ПЦБК – открытая компания, мы рады каждому гостю, особенно студентам. Если в будущем кто-то из ребят придёт к нам на работу, мы будем только рады. Такие специалисты нам нужны!»Игровая форма помогла ребятам глубже погрузиться в экономику замкнутого цикла. Студенты-экономисты из ПГНИУ провели для московских гостей турнир по настольной игре «Циклическая экономика». Игру разработали пермские студенты, а консультировали их специалисты Пермской целлюлозно-бумажной компании. В ходе игры каждый участник смог попробовать себя в роли руководителя промышленной компании той или иной отрасли, а также проверить свои знания о циклической экономике. В завершение встречи гостям вручили призы и памятные подарки, связанные со столицей Прикамья.Пермь – удивительный город, подытожила впечатления студентка 2-го курса МГУ Ольга Горбунова: «Меня очень впечатлило благоустройство, новый жилищный фонд. И, конечно, это открытая промышленность, возможность посетить различные предприятия. На ПЦБК было очень интересно увидеть всё изнутри. Меня воодушевило масштабное производство, переработка макулатуры, намного приятней увидеть это всё вживую, нежели просто слушать на лекции. Надеюсь, что в будущем мы сможем побывать здесь еще раз».Напомним, Пермская целлюлозно-бумажная компания – предприятие полного производственного цикла от переработки сырья до выпуска и реализации готовой продукции, здесь работают 2600 человек. Компания входит в десятку крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в стране, является одним из крупнейших переработчиков вторсырья: каждый двадцатый гофроящик в России выпущен на ПЦБК. По итогам прошлого года компанией уплачено налогов на 2,4 млрд руб., выручка составила 15,6 млрд руб.