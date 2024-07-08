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После вмешательства судебных приставов пермяку выплачено 500 тысяч рублей задолженности по зарплате

10.15 Среда, 10 июля 2024
На исполнении в отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю находилось исполнительное производство о взыскании заработной платы и компенсационных платежей в пользу бывшего генерального директора строительной компании.

Ранее с гражданином был расторгнут трудовой договор по инициативе работодателя. Но при увольнении пермяку не в полном объеме выплатили зарплату, а также не возместили денежные средства за неиспользованный отпуск. Конфликтная ситуация возникла из-за того, что, согласно бухгалтерским ведомостям, оклад сотрудника составлял 12 тысяч рублей, но по факту ежемесячные выплаты превышали данную сумму. Часть из них поступала на карту работника, а часть выдавалась наличными. Мужчина обратился в суд за защитой своих интересов, присовокупив к основным требованиям проценты за просрочку оплаты труда и компенсацию морального вреда.

В ходе слушаний по гражданскому иску представитель истца предоставил сведения из регистрирующих органов, подтверждающие факт того, что мужчину с ответчиком связывали трудовые отношения. Кроме того, слугам Фемиды были предъявлены справки о доходах и суммах налога физического лица, из которых следовало, что оплата труда составляла 46 тысяч рублей в месяц. На основании этих сведений, а также нормах трудового законодательства, суд обязал выплатить экс-руководителю юридического лица сумму порядка 500 тысяч рублей.

Для своевременного исполнения решения суда сотрудники ведомства посетили должностных лиц организации-должника и предупредили о мерах принудительного взыскания. Но добиться полного погашения долга удалось только после обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах юридического лица. В настоящее время исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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