Федеральный центр развития креативных индустрий присоединился к развитию творческого бизнеса Прикамья

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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На площадке форума «Российская креативная неделя» министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина и президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на развитие и популяризацию творческих (креативных) индустрий Прикамья. Соответствующую работу – по поддержке и развитию регионального креативного бизнеса – проводит АНО «Креативная экономика». В контуре взаимодействия – усиление региональных креативных брендов и фокус внимания на ценностной составляющей творческих индустрий.Марина Абрамова отметила, что фестиваль-форум «Российская креативная неделя» продолжает прирастать новыми регионами, партнерствами, проектами, идеями. «Каждый год все больше регионов осознают свой креативный потенциал и включаются в работу с креативными индустриями, которые являются экономическим инструментом для развития регионов. В том числе в части формирования инвестиционной активности, преображения городских территорий, повышения привлекательности для молодежи. Через наши основные инструменты – форумы и исследовательский центр – мы стараемся помогать регионам с поиском их креативной специализации, продвижением и укреплением местных и локальных креативных брендов и продуктов», – подчеркнула она.Татьяна Чуксина поделилась, что на протяжении нескольких лет власти региона уделяют особое внимание развитию креативных индустрий. На данный момент утверждена Стратегия социально-экономического развития Пермского края на период до 2035 года, в которой определены приоритетные направления развития экономики. В их числе – «Креативная экономика» и «Туризм и индустрия гостеприимства».«Развитие креативного сектора экономики является одним из перспективных направлений социально-экономического развития Пермского края в связи с тем, что отвечает на ключевые вызовы, стоящие перед регионом. Более того, креативные индустрии оказывают существенное влияние, как на социальное, так и на экономическое развитие территорий. Среди наибольших эффектов выделяются способность и потенциал креативного сектора на создание высокой добавленной стоимости, создание новых рабочих мест и сохранение существующих. Кроме того, он способствует развитию человеческого капитала, повышению туристической привлекательности территорий, а его продукция обладает экспортным потенциалом. Уверена, что взаимодействие Правительства Пермского края и АНО «Креативная экономика» по поддержке и развитию творческого бизнеса региона позволит нам увидеть его рост уже в ближайшее время», – заявила Татьяна Чуксина.Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал соглашение о сотрудничестве с агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). Он предполагает развитие региональной системы поддержки креативных индустрий и обмен лучшими практиками между субъектами РФ.