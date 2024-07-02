Возрастное ограничение 18+

Разработка ученых Пермского политеха позволит делать из рисовой шелухи товарные продукты

14.38 Пятница, 5 июля 2024
Рисовая шелуха является многотоннажным отходом во всех странах, производящих рис, и ее утилизация до сих пор остается нерешенной проблемой. Наличие в рисовой шелухе значительного количества неорганических примесей не позволяет утилизировать ее по традиционной для сельскохозяйственных отходов технологии компостирования. При сжигании шелухи можно получить энергию, но те же примеси, представляющие собой оксиды кальция и магния, препятствуют полному сгоранию и образуют в качестве отхода значительное количество золы. Именно наличие примесей остаточного углерода и оксидов кальция и магния не позволяет перерабатывать золу рисовой шелухи в чистый оксид кремния для получения востребованных силикатных продуктов, например, различных видов стекол. Ученые ПНИПУ предложили безотходную комплексную технологию утилизации золы рисовой шелухи с получением полезных материалов, которые можно применять в различных сферах, начиная от строительства и ремонта до защиты поверхностей от коррозии.

Статья опубликована в журнале «Construction and Geotechnics», том 15 №1, 2024 год. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

После производства риса остается большое количество шелухи, например, в Китае – до 40 млн тонн в год, поэтому вопрос ее утилизации крайне актуален. Она плохо подвергается естественному биологическому разложению и становится серьезным загрязнителем окружающей среды, накапливаясь в виде трудноразлагаемого отхода на полигонах. Отличительная особенность такой шелухи – высокая доля неорганических компонентов. Так, если в обычной древесине или в соломе содержится не более 5-7 масс.% неорганических примесей, то в рисовой шелухе их содержание доходит до 19-21 масс.%. Поэтому она не только плохо разлагается естественным путем, но и трудно горит, при этом сохраняет в золе высокую долю несгоревшего углерода. В результате, рисовая шелуха представляет собой аморфный диоксид кремния (аморфный кремнезем) с наличием примесей оксидов кальция и магния и несгоревшего углерода.

Складывается удивительно расточительная ситуация – аморфный оксид кремния из золы рисовой шелухи, который является ценным сырьем для ряда промышленных продуктов, утилизируется путем добавления в асфальтобетон вместо песка только по причине наличия в нем значительного количества примесей. Между тем природные минералы, состоящие из аморфного оксида кремния, например, трепел и диатомит, специально добывают сотнями тысяч тонн для извлечения того же аморфного оксида кремния. Ученые Пермского политеха предложили заменить невозобновляемое природное сырье на возобновляемое.

Одним из важнейших промышленных продуктов, получаемых из природных кремнеземных минералов, является жидкое стекло (силикатный клей). Его активно используют при изготовлении жаропрочных и кислотостойких материалов, лакокрасочных и декоративных покрытий для защиты от коррозии и во многих других областях. Именно жидкое стекло и может быть получено по предложенной учеными технологии из золы рисовой шелухи в качестве основного продукта. А примеси в ходе технологических операций отделяются и преобразуются в другой ценный продукт – гранулированное пеностекло, которое применяют в качестве теплоизоляционной прослойки в объектах жилого, коммерческого и промышленного строительства. Углерод же, присутствовавший в золе рисовой шелухи, тоже используется в технологии, но только для образования газов, которые и вспенивают изнутри стекло при производстве пеностекла.

– Можно сравнить показатель годового производства золы с добычей минерального аналога – диатомита, который является ценным ископаемым сырьем, и горнодобывающие компании несут большие затраты на его добычу. В то время как зола из рисовой шелухи считается бесполезным отходом. Мы предлагаем рассматривать ее как ценный ресурс оксида кремния, который в отличие от аналога является возобновляемым. Поэтому нужно ориентироваться не на уничтожение золы рисовой шелухи, а на полное использование всех ее компонентов и получение востребованных продуктов, – поделился доктор технических наук, заведующий кафедрой «Строительное производство и геотехника» ПНИПУ Вадим Офрихтер.

Утилизация золы рисовой шелухи для производства продукции с высокой добавочной стоимостью затруднена из-за наличия в ней примесей – оксидов и углерода. Выделение этих примесей неизбежно требует высоких эксплуатационных затрат. Ученые ПНИПУ предложили другое решение, при котором углерод удаляется путем окисления. Получается чистое жидкое стекло, а оксиды магния и кальция отделяются не в виде отходов, а в виде ценного продукта – гранулированного вспененного стекла. Их можно применять для теплоизоляции, для изготовления легких техногенных грунтов и как заполнитель в композиционных материалах.

Такой способ переработки будет комплексным и эффективным решением экологической проблемы утилизации отходов производства риса.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Синоптики объявили предупреждение о смоге в Свердловской области
02 июля 2024
Пьяный водитель без прав устроил аварию с пострадавшими в Нижнем Тагиле
27 июня 2024
Героем вечера в Белинке станет Ренуар
01 июля 2024
Россельхознадзор обнаружил многочисленные нарушения в камышловском приюте для животных
03 июля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Ночь музеев» собрала ценителей

К всероссийской акции в Прикамье подготовили множество специальных программ
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
15:59 Федеральный центр развития креативных индустрий присоединился к развитию творческого бизнеса Прикамья
14:38 Разработка ученых Пермского политеха позволит делать из рисовой шелухи товарные продукты
13:31 Ученые Пермского политеха ищут способ определения микропластика в природе
11:19 Своевременная оплата долга - гарантия отмены принудительных мер
15:46 Валерий Сухих: Новые форматы обучения повышают уровень образовательного процесса вне зависимости от места жительства ребенка
13:43 Ученые Пермского политеха выяснили, как газотурбинные установки влияют на глобальное потепление
10:02 Судебному приставу из Перми покорились «Белые ночи» города на Неве
09:34 В Усолье прошла «Строгановская регата-2024»
13:34 Керамические фильтры ученых Пермского политеха обеспечат высокое качество литейных заготовок
13:32 Почта России запустила для жителей Пермского края досрочную подписную кампанию
15:17 Ученые Пермского политеха рассказали, как выгодно укрепить дороги с пользой для окружающей среды
15:14 Росреестр: в Прикамье на треть увеличилось количество экстерриториальных сделок с недвижимостью
10:51 Главное управление ФССП по Пермскому краю ведет прием на службу
15:28 Валерий Сухих: Пермяки продолжают открывать неизведанные уголки Пермского края
13:07 В зону СВО отправился из Перми очередной гуманитарный груз
10:19 Судебные приставы взыскали с прикамца моральный ущерб за побои
17:41 Ученые Пермского политеха выяснили, как строить устойчивые здания на глинистых грунтах
10:55 В Пермском крае за долги по зарплате арестован спецтранспорт
16:00 Ученые Пермского политеха выяснили, что большие скопления роботов группируются подобно стаям пингвинов
15:54 Платформа обратной связи – удобный сервис для оперативного решения вопросов
10:46 Жители Пермского края могут предъявлять исполнительные листы в электронном виде
Все новости
15:17 Прокуратура запросила по шесть лет колонии для Беркович и Петрийчук
15:00 Во Владивостоке будут судить двух сотрудниц полиции, которые требовали у подчинённых отдать им премии
14:24 Спецслужбы Киргизии заявили о предотвращении насильственного захвата власти
13:03 В ГД внесли законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции
12:27 Мэр Орска, где весной прорвало дамбу, подал в отставку
12:10 Следователи прекратили дело генерала Цокова в связи с его гибелью
11:42 В Великобритании на выборах побеждают лейбористы, Сунак покинет свой пост
11:01 Кондратьев: на Кубани сбили несколько БПЛА, погиб ребенок
19:17 Набиуллина: ЦБ рассмотрит повышение ключевой ставки в июле
18:59 Силовики задержали бывшего замглавы Челябинска
17:49 СК: в Кемеровской области обрушилось здание Дворца детского творчества
16:51 Глава Татарстана рассказал о конкурсе красоты среди коров
16:16 Депутатов и сенаторов будут лишать полномочий за выезд за границу без согласования
15:23 В Забайкалье хотят отстреливать медведей, которые выходят к людям из-за пожаров
14:26 В июле в России наблюдается пик годовой инфляции, заявили в ЦБ
13:47 Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН из-за участившихся побегов заключенных
13:40 Авиадиспетчеры в аэропорту Антальи намерены бастовать до середины июля
12:56 Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в серьезное ДТП в Турции
12:35 Сильные дожди в Китае привели к эвакуации более 240 000 человек
12:10 Давка на религиозном мероприятии в Индии унесла жизни более 100 человек
11:21 Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK