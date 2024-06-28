Росреестр: в Прикамье на треть увеличилось количество экстерриториальных сделок с недвижимостью

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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За пять месяцев 2024 года жители Прикамья направили 4527 пакетов документов на оформление объектов недвижимости в других регионах по экстерриториальному принципу. Это на 32 % больше аналогичного периода прошлого года. Наибольшее число заявлений для оформления недвижимости по экстерриториальному принципу поступило в Управление Росреестра по Пермскому краю по объектам недвижимости, расположенным в Республике Коми (2250), Удмуртской Республике (510) и Свердловской области (221). По сравнению с началом года географические предпочтения наших земляков не изменились.Также данный способ подачи документов пользуется популярностью у жителей других регионов. За пять месяцев 2024 года сдано 4328 заявлений на объекты недвижимости Прикамья. В тройке лидеров – жители Челябинской области, Чеченской Республики и Краснодарского края.«Благодаря возможности совершать сделки с недвижимостью, независимо от места его нахождения, граждане могут дистанционно поставить на учет или зарегистрировать права на свою недвижимость в любом регионе России. Людям не нужно тратить время и средства на дорогу. Процедура проводится на основании электронных документов полностью в цифровом виде. И это очень востребованная услуга, - отмечает руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина. - Постановку на кадастровый учет или регистрацию права собственности наши сотрудники осуществляют за 1–3 дня. Если заявителям по итогам сделки нужны документы на бумажном носителе, их можно получить в любом удобном для граждан офисе МФЦ».