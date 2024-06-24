Из Перми в зону СВО отправился новый гуманитарный конвой

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Из Прикамья в зону СВО отправлены три автомобиля, мотоцикл, медикаменты, одежда, продукты питания и многое другое. Эта помощь дает нашим ребятам не только материальную поддержку, но и понимание того, что за ними стоят малая родина, вся страна, общество, которое объединяется вокруг единой цели.Новые гуманитарные конвои отправляются в зону СВО благодаря сотрудничеству фондов «Добровольцы Донбасса», «Пера-Богатырь», при поддержке федерации самбо Пермского края, а также неравнодушных граждан.«Наша работа по оказанию помощи бойцам и их семьям продолжается, - говорят в фонде «Добровольцы Донбасса». - И мы надеемся, что общественные организации, предприятия, граждане будут и дальше принимать участие в наших проектах. Совместным усилиям мы сможем продолжать делать доброе дело и помогать тем, кто в этом нуждается. Благодарим всех, кто принял участие и сделал эту миссию возможной».