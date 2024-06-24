Судебные приставы взыскали ущерб, причиненный в результате мошенничества

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В г. Березниках Пермского края предпринимательница брала деньги клиентов и не выполняла их заказы. На удочку мошенницы попались граждане, желающие сделать ремонт в квартире, приобрести кухонные гарнитуры или бытовую технику.Так, с одной из потерпевших она заключила договор ремонтного подряда на выполнение отделочных работ в строящемся доме. При этом обманщица не намеревалась в действительности выполнить принятые на себя обязательства. Женщина несколько раз вводила заказчицу в заблуждение, неоднократно брала предоплату под предлогами приобретения отделочных материалов и осуществления ремонтных работ, но ни одна из услуг так и не была оказана. Таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием она похитила у потерпевшей порядка 650 тысяч рублей.После разоблачения предприимчивая дама была осуждена сразу по нескольким эпизодам мошенничества и приговорена к лишению свободы. В порядке гражданского судопроизводства обманутая клиентка взыскала с нее причиненный ущерб.Исполнительный документ поступил на принудительное исполнение в отдел судебных приставов по г. Березники и Усольскому району ГУФССП России по Пермскому краю уже после освобождения правонарушительницы.Должница была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства, однако в установленный законом срок для добровольного исполнения причиненный ущерб не возместила, в связи с чем судебным приставом было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 45 тысяч рублей и применены меры принудительного исполнения. Неплательщицу ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации и наложили арест на ее расчетные счета в банках. В результате вся сумма задолженности была взыскана и направлена потерпевшей стороне.