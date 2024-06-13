С пермского предпринимателя взыскан судебный штраф за уклонение от уплаты налогов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Под контролем судебных приставов индивидуальный предприниматель выплатил 200 тысяч рублей судебного штрафа. 57-летний пермяк был признан виновным в уклонении от уплаты налогов.В ходе рассмотрения уголовного дела судом было установлено, что обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, предоставляющим услуги в области лесозаготовки, совершил умышленные действия, направленные на сокрытие денежных средств, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам.Ранее налоговыми органами с целью взыскания задолженности в размере более 3,5 млн рублей были приостановлены все расходные операции по принадлежащим ИП расчетным счетам в банках, выставлены инкассовые поручения на списание и перечисление денежных средств в бюджетную систему РФ. Бизнесмен, достоверно зная об этом и имея реальную возможность исполнить налоговые обязательства за счет имеющейся у него дебиторской задолженности в размере не менее 5,5 млн рублей, намеренно скрыл денежные средства на расчетных счетах аффилированных ему юридических лиц.Несмотря на то, что предприниматель совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, в рамках судебного процесса было заявлено ходатайство о прекращении уголовного преследования и назначении подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Основным аргументом для его удовлетворения стало то, что гражданин возместил в бюджетную систему РФ всю сумму сокрытых денежных средств. Также суд учел признание вины, чистосердечное раскаяние мужчины, отсутствие судимостей и постановил назначить ему наказание в виде судебного штрафа в размере 200 тысяч рублей.Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю.Возбудив исполнительное производство, судебный пристав предупредил должника, что в случае неуплаты штрафа в установленный срок, в суд будет направлено соответствующее представление и производство по уголовному делу возобновится. Также в целях своевременного исполнения финансовых обязательств судебный пристав вынес запрет на совершение регистрационных действий с грузовыми транспортными средствами и прицепами, принадлежащими должнику.После принятых мер в подразделение ведомства поступило платежное поручение, свидетельствующее о полном погашении судебного штрафа. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.