Под контролем судебных приставов ООО «Алендвик» привело в порядок защитное сооружение гражданской обороны

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В ходе проверки, осуществленной сотрудниками ГУ МЧС по Пермскому краю, было установлено, что в помещении объекта гражданской обороны, принадлежащего компании, необходимо произвести замену отделочных материалов, осуществить планово-предупредительный ремонт, а также разработать документацию, необходимую для должного функционирования объекта.Должностным лицам было вручено предписание, с указанием всех «болевых точек» защитного сооружения. Но перечисленные в официальном документе недостатки исправлены не были. Это послужило поводом для представителей надзорного органа выйти в суд с требованиями к юридическому лицу привести недвижимость в соответствие с законодательством о гражданской обороне.Суд данное исковое заявление поддержал и обязал коммерческую организацию выполнить все требуемые работы в течение 18 месяцев со дня вступления решения в законную силу. Процессуальный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю.Сотрудник ведомства своевременно уведомил представителей фирмы о необходимости исполнить все требования исполнительного листа в указанный срок, иначе к ним будут применены штрафные санкции, вплоть до уголовной ответственности. Правовая информация позитивно повлияла на руководство организации-должника и в положенный срок ими были предоставлены документы, подтверждающие выполнение всех требований судебных приставов.После проверки надлежащего качества выполненных работ исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.