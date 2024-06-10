Росреестр Прикамья разъясняет, что нужно знать при электронных сделках с недвижимостью

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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С каждым годом мир все больше становится цифровым. В сфере регистрации недвижимости тоже есть изменения: трендом последних лет стала электронная регистрация сделок с недвижимым имуществом. Электронная регистрация права собственности занимает всего несколько часов, после чего на электронную почту приходит выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и подписанный договор купли-продажи, подтверждающие переход права собственности к новому владельцу недвижимости.Для электронной регистрации прав нужна усиленная квалифицированная электронная подпись – УКЭП. Подать документы в электронной форме можно через официальный сайт Росреестра https://rosreestr.gov.ru, через единый портал государственных или муниципальных услуг либо через электронные платформы кредитных организаций.«Если собственник допускает проведение сделок с его недвижимостью в электронной форме, то он об этом отдельно должен подать заявление в Росреестр в бумажной форме, - подчеркивает начальник отдела координации и анализа деятельности Управления Росреестра по Пермскому краю Мария Созонтова. - При отсутствии такого заявления от собственника государственная регистрация перехода прав на основании электронного пакета документов будет невозможна».Заявление о возможности проведения регистрационных действий на основании электронных документов с использованием УКЭП можно подать как в отношении всех принадлежащих собственнику объектов недвижимости, так и одного из них. Об этом будет внесена соответствующая запись в ЕГРН.Отметка в ЕГРН о возможности электронной регистрации – это дополнительная гарантия прав собственников недвижимости.Есть ряд случаев, когда внесение отметки в реестр недвижимости не потребуется:- если электронная подпись выдана Федеральной кадастровой палатой Росреестра (в настоящее время – Роскадастр);- при проведении сделок с участием нотариусов и органов власти, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде;- от сторон договора купли-продажи с использованием цифровых сервисов кредитных организаций.