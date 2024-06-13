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Боец СВО из Пермского края, вернувшись домой, избавился от долгов

10.32 Вторник, 18 июня 2024
Житель г. Чернушки Пермского края имел долговые обязательства перед банком. Несколько просроченных кредитов стали поводом для обращения финансовой организации в суд.

В отделении судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находился ряд исполнительных производств о взыскании с местного жителя кредиторской задолженности на общую сумму порядка 500 тысяч рублей. От судебных приставов мужчина не скрывался, но и погашать многочисленные долги не торопился, официально нигде не работал, имущества в собственности не имел.

Вскоре прикамец, тщательно обдумав сложившуюся ситуацию, принял решение отправится добровольцем в зону СВО. Заключив контракт с Министерством обороны РФ, он воспользовался своим правом на приостановление исполнительных производств. Судебный пристав удовлетворил его ходатайство, и должник, временно освобожденный от финансовых обязательств, убыл на фронт.

Спустя полгода боец приехал в отпуск и сразу же явился в подразделение службы. Несмотря на то, что в соответствии с законом мер принудительного взыскания к нему не применялось, мужчина изъявил желание полностью избавиться от долгов. В настоящее время все исполнительные производства в его отношении окончены фактическим исполнением.

Напомним, что меры поддержки граждан, принимающих участие в специальной военной операции, приняты на федеральном уровне. Причем, касаются они как мобилизованных граждан, так и тех, кто заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.

В соответствии с действующим законодательством, исполнительные производства в отношении военнослужащих подлежат приостановлению. Меры принудительного исполнения по приостановленному исполнительному производству не применяются. Исключение составляют исполнительные производства по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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