Боец СВО из Пермского края, вернувшись домой, избавился от долгов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Житель г. Чернушки Пермского края имел долговые обязательства перед банком. Несколько просроченных кредитов стали поводом для обращения финансовой организации в суд.В отделении судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находился ряд исполнительных производств о взыскании с местного жителя кредиторской задолженности на общую сумму порядка 500 тысяч рублей. От судебных приставов мужчина не скрывался, но и погашать многочисленные долги не торопился, официально нигде не работал, имущества в собственности не имел.Вскоре прикамец, тщательно обдумав сложившуюся ситуацию, принял решение отправится добровольцем в зону СВО. Заключив контракт с Министерством обороны РФ, он воспользовался своим правом на приостановление исполнительных производств. Судебный пристав удовлетворил его ходатайство, и должник, временно освобожденный от финансовых обязательств, убыл на фронт.Спустя полгода боец приехал в отпуск и сразу же явился в подразделение службы. Несмотря на то, что в соответствии с законом мер принудительного взыскания к нему не применялось, мужчина изъявил желание полностью избавиться от долгов. В настоящее время все исполнительные производства в его отношении окончены фактическим исполнением.Напомним, что меры поддержки граждан, принимающих участие в специальной военной операции, приняты на федеральном уровне. Причем, касаются они как мобилизованных граждан, так и тех, кто заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.В соответствии с действующим законодательством, исполнительные производства в отношении военнослужащих подлежат приостановлению. Меры принудительного исполнения по приостановленному исполнительному производству не применяются. Исключение составляют исполнительные производства по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.