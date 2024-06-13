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Участники конных состязаний в Барде получили призы от спикера Валерия Сухих

17.43 Понедельник, 17 июня 2024
zsperm.ru
На Всероссийском сельском Сабантуе состоялись традиционные конные скачки. Среди них – ежегодные соревнования на призы председателя Законодательного собрания Пермского края и депутата от избирательного округа №23 Валерия Сухих, которые проводятся с 2012 года.

В скачках на 1400 метров состязались спортсмены на лошадях из хозяйств Прикамья. Победу одержал Павел Сунцов из г. Кунгура. Он одержал победу на лошади Шот Ли, рожденной в с. Елпачиха Бардымского округа. Второе место занял Ленар Хуснутдинов из с. Тюндюк Бардымского округа, третье – Сергей Конев из Пермского округа.

По словам Валерия Сухих, Всероссийский сельский Сабантуй стал значимым событием не только для Бардымского округа, но и всего Прикамья. «Барда давно стала излюбленной точкой притяжения для жителей Пермского края. После проведения такого масштабного праздника территория ещё и покорила сердца наших гостей со всей России. Высокий уровень организации и гостеприимство бардымцев не могли оставить никого равнодушными», – подчеркнул Валерий Сухих.

Всего в праздничных событиях приняли участие более 70 тысяч человек из 50 субъектов России. Около сотни производителей из Пермского края и других регионов России представили свою продукцию на ярмарке Сабантуя. Поздравить бардымцев и гостей села с открытием традиционного сельского праздника приехали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Кировской области Александр Соколов – глава региона, который примет Сабантуй в 2025 году.

Для гостей праздника была приготовлена традиционная программа Сабантуя, в том числе борьба и народные игры, а также большая культурная и спортивная программа. Кроме этого, на площадке Всероссийского Сабантуя был поставлен рекорд России и мира по приготовлению самого большого азу по-татарски. Блюдо вместило в себя 3,6 тыс. порций. Оно было изготовлено на пермской Царь-сковороде, отлитой на «Мотовилихинских заводах».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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