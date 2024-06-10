Росреестр Прикамья разъясняет, можно ли построить магазин на земельном участке для ИЖС

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Можно ли построить магазин на земельном участке для индивидуального жилищного строительства?Отвечает начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Пермскому краю Сергей Зигинов.На земельных участках с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» предусмотрено размещение жилого дома, выращивание сельскохозяйственных культур, размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек.Размещение торговых объектов на земельных участках «для индивидуального жилищного строительства» не предполагается. Наличие магазинов может указывать на нецелевое использование земельного участка. Нарушение требований ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации влечет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 8.8 Кодекса об административных правонарушениях.При этом стоит отметить, что в отношении земельного участка в соответствии с федеральным законом могут быть установлены один или несколько видов разрешенного использования. Основной или условно разрешенный вид разрешенного использования земельного участка считается выбранным со дня внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.При наличии у земельного участка нескольких видов разрешенного использования (для индивидуального жилищного строительства и магазины) размещение торговых объектов возможно.Проконсультироваться по вопросам использования земельных участков можно у специалистов Управления Росреестра по Пермскому краю по телефону 8 (342) 205-95-68 (добавочный 1829, 1833).