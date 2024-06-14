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Валерий Сухих: Несмотря на экономическую направленность Стратегии, в центре всего – человек, жители Пермского края

15.41 Понедельник, 17 июня 2024
zsperm.ru
Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих анонсировал повестку заседания в июне.

В четверг состоится очередное пленарное заседание краевого парламента. Депутатский корпус рассмотрит ряд закинициатив в экономической сфере, в том числе проект Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года будет приниматься во втором чтении.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес на рассмотрение в Законодательное собрание проект закона о новой налоговой льготе. Согласно документу, на нее смогут претендовать предприятия, которые помогают учреждениям среднего профессионального образования. Проектом закона предлагается предоставить инвестиционный налоговый вычет организациям, которые безвозмездно передали свое имущество образовательным организациям среднего специального образования – участникам федерального проекта «Профессионалитет».

В случае принятия законопроекта право на применение инвестиционного налогового вычета для указанной категории налогоплательщиков будет предоставлено с 1 января 2025 года. Вычет на прибыль организаций предлагается установить в размере не более 50% от стоимости имущества, переданного в организацию СПО. При этом размер ставки налога на прибыль организаций при расчете величины налогового вычета составит 10%.

О необходимости введения такой налоговой льготы губернатор края говорил в рамках своего послания. «Кадровый вопрос становится всё более чувствительным. Для Прикамья, традиционно промышленного региона, важно обеспечить предприятия «рабочими руками». Краевые власти, образовательные учреждения и потенциальные работодатели давно сотрудничают в вопросе поиска и воспитания кадров для разных отраслей. Предоставление льготы предприятиям – партнерам учреждений СПО – мера новая. Уверен, что новаторское предложение главы региона станет значимой поддержкой для наших техникумов и колледжей. Профессиональная подготовка кадров серьезно зависит от уровня материально-технической базы образовательных учреждений», – подчеркнул Валерий Сухих

«Ещё более значимым пунктом экономического блока повестки станет проект закона о Стратегии социально-экономического развития Пермского края. Масштабный документ будет рассмотрен во втором окончательном чтении. Предполагается, что реализация Стратегии СЭР позволит в течение 10 лет усилить рост экономики региона и повысить инвестиционную активность», – отметил Валерий Сухих

Так, определены среднегодовые темпы роста по следующим показателям: ВРП по целевому сценарию – 103,1%, индекс производительности труда – 101,4%, инвестиции – 105,6%.

«Несмотря на экономическую направленность Стратегии, в центре всего – человек, жители Пермского края. Основная цель документа – повышение качества жизни населения в регионе. В числе вызовов, которые учитывает Стратегия, также нехватка трудовых ресурсов. Стоит отметить, что в Прикамье сегодня фиксируются положительные тенденции. Регион занимает второе место в ПФО по уровню рождаемости, а также улучшил показатели миграции. К нам приезжает больше выпускников, чем уезжают. И эту тенденцию надо сохранять», – пояснил Валерий Сухих.

На грядущем заседании депутаты рассмотрят предложенный молодыми парламентариями пакет поправок в закон о патриотическом воспитании. Изменениями предлагается законодательно закрепить развитие кадетского образования, а также взаимодействие образовательных организаций с ветеранами и участниками боевых действий. Кроме того, предлагается дополнить закон организацией подготовки граждан допризывного возраста к военной службе и проведением военно-патриотических мероприятий для детей и молодежи.

Напомним, в 2018 году Прикамье стало одним из первых регионов Приволжского федерального округа, где вопросы патриотического воспитания стали регулироваться законодательно.

Также в рамках «правительственного часа» депутатам представят информацию о реализации в регионе госпрограммы по обеспечению доступным и комфортным жильем молодых семей. Доклад о предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья представит министр труда и социального развития Пермского края Павел Фокин.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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