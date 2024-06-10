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ГУ ФССП - о преимуществах предъявления исполнительных документов в электронном виде

10.55 Понедельник, 17 июня 2024
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю информирует, что по заявлению лица, в пользу которого принят судебный акт, исполнительный лист может направляться судом на принудительное исполнение судебным приставам в виде электронного документа.

Документ в данном случае подписывается судьёй усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, который установлен законодательством Российской Федерации. При направлении исполнительного листа в форме электронного документа, его изготовление на бумажном носителе не производится.

Направление судом судебному приставу исполнительного документа в электронной форме имеет следующие преимущества:
- ускоряет процедуру поступления на принудительное исполнение исполнительных документов;
- снижает риски подделки и утраты исполнительных документов;
- исключает необходимость личного посещения отделения судебных приставов и расходы на оплату корреспонденции при направлении исполнительного документа почтовой связью.

В дальнейшем взыскатель может получать в электронном виде информацию о ходе исполнительного производства, процессуальных действиях судебного пристава-исполнителя, направлять в электронном виде ходатайства и обращения через личный кабинет на портале Госуслуг.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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