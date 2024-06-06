Возрастное ограничение 18+

В Главном управлении ФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»

10.17 Пятница, 14 июня 2024
Для оперативного реагирования на возможные коррупционные проявления в деятельности сотрудников Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю и для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и представителей юридических лиц функционирует «телефон доверия»: 8 (800) 300 15 80.

По «телефону доверия» по вопросам противодействия коррупции принимается и рассматривается информация:
– о готовящихся, совершенных либо совершаемых преступлениях коррупционной направленности;
– о конфликте интересов на государственной гражданской службе;
– о фактах несоблюдения сотрудниками органа принудительного исполнения и гражданскими служащими запретов и ограничений, связанных с государственной гражданской службой.

«Телефон доверия» функционирует в автоматическом режиме и оснащен системой записи поступающих обращений. При поступлении звонка на «телефон доверия» важно указать сведения о заявителе: ФИО, суть обращения, в том числе наименование отдела (отделения) судебных приставов, указание должника или взыскателя, а также почтовый адрес или контактный телефон для предоставления официального ответа на обращение.

Работа «телефона доверия» направлена на защиту законных прав и интересов граждан и представителей юридических лиц. Важна любая информация, которая поможет выявить преступления коррупционной направленности и восстановить нарушенные права заявителя.

Также информацию о готовящемся, совершенном или совершаемых преступлениях коррупционной направленности вы можете сообщить по телефонам отдела собственной безопасности Главного управления федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю: 220-11-80, 220-11-65, 220-11-61 и 220-11-40.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Тушина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Свердловский облсуд оставил под стражей главного борца с коррупцией в регионе
06 июня 2024
Глава СКР поручил доложить о расследовании нападения на журналистов в Екатеринбурге
07 июня 2024
СК: в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после нападения на журналистов
05 июня 2024
Три человека погибли в пожаре под Первоуральском
14 июня 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Ночь музеев» собрала ценителей

К всероссийской акции в Прикамье подготовили множество специальных программ
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
10:55 В День города двое пермяков официально стали Почетными гражданами Перми
10:17 В Главном управлении ФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
15:00 Ученые Пермского политеха разработали систему для снижения вредных выбросов из авиадвигателей на 3%
11:09 В Перми освятили мемориал на месте захоронения фрейлины и гоф-лектриссы императрицы Александры Феодоровны
10:24 Исполнительский сбор убедил компанию-должника выплатить задолженность по договору аренды леса
10:31 Накануне Дня России пермяки отметили День русского языка
15:17 В канун Дня России судебные приставы Пермского края присягнули на верность службе и Родине
13:53 Росреестр Прикамья разъяснил особенности распоряжения совместно нажитым имуществом
15:40 Ученые Пермского политеха определили, как уменьшить влияние песка на добычу нефти
10:15 Судебные приставы почтили память героев
14:24 Росреестр Пермского края разъяснил порядок согласования границ земельного участка
14:22 ПНИПУ вошел в топ-20 российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в IT-сфере
15:15 Ученые Пермского политеха разрабатывают приложение для обнаружения дефектов промышленного оборудования
12:19 ГУФССП по Пермскому краю напоминает о главном правиле безопасности в интернете: получайте информацию только из проверенных источников
15:17 Ученые Пермского политеха создали зеленую кровлю крыши из переработанных отходов
10:53 Судебные приставы взыскали уголовный штраф с женщины, напавшей на полицейских
14:43 Ученые Пермского политеха разработали систему для создания единого цветового оформления зданий в городе
10:18 Активный? Перспективный? Ждем в рядах судебных приставов
14:03 Ученые Пермского политеха разработали тренажер для специалистов пищевой промышленности
12:57 Максим Фадеев и участники СВО написали гимн фонда «Защитники Отечества»
09:45 В Пермском крае врач вернула государству деньги за неисполнение программы «Земский доктор»
Все новости
18:39 Ошибка системы. Почти тысяче студентов УрФУ аннулировали результаты экзамена из-за непройденного прокторинга
18:03 Депутаты ГД призвали принять в России закон о сталкинге
17:27 Курбан-байрам: когда и как отмечают в 2024 году
16:04 В Москве экс-начальник коммунального управления Минобороны получил 9 лет строгого режима
15:33 В КЧР задержали высокопоставленных представителей власти и силовиков, сообщили в ФСБ
15:06 В Дагестане после массового отравления провели обыски, объявили карантин и начали вакцинацию
12:39 Дума Томска рассмотрит лишение полномочий депутата Фадеевой, осужденной на 9 лет
11:11 Президент Франции распустил Национальную ассамблею на фоне проигрыша на выборах
10:34 На выборах в Европарламент лидирует Европейская народная партия
13:18 Губернатор Самарской области объявил об уходе в отставку
10:59 Присяжные признали экс-президента США Трампа виновным в фальсификации документов
18:32 На губернатора ХМАО не возбуждали дело о дискредитации ВС, сообщили в суде
15:39 Законопроект Верховного суда может увеличить количество приговоров по статье о клевете, считают юристы
11:40 Губернатор ХМАО Комарова объявила об отставке
11:16 Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет
11:05 В мексиканском штате Герреро убиты уже пять кандидатов в мэры
16:57 Прокуратура проверит ситуацию в школе Воронежа
16:14 В Воронеже школьниц перед ЕГЭ заставили снимать нижнее бельё
12:39 The Guardian: глава израильской разведки преследовал прокурора МУС
17:18 ГИБДД переименовали обратно в ГАИ
16:18 В Новосибирском зоопарке на свет появились 12 котят манула
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK