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В Перми освятили мемориал на месте захоронения фрейлины и гоф-лектриссы императрицы Александры Феодоровны

11.09 Четверг, 13 июня 2024
Глава Пермской митрополии митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий совершил освящение мемориала на месте фактического захоронения фрейлины императрицы Александры Феодоровны - графини Анастасии Гендриковой и гоф-лектриссы Екатерины Шнейдер.

Мемориал воздвигнут на Новом Егошихинском кладбище города Перми, близ храма во имя Всех святых. На освящении присутствовали первый заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Леонид Политов, глава Перми Эдуард Соснин, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, представители общественного, научного и музейного сообщества, историки, краеведы и прихожане пермских храмов.

Затем в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы на старом Егошихинском кладбище была совершена лития у останков графини Анастасии Гендриковой и Екатерины Шнейдер.

По окончании богослужения митрополит Мефодий обратился к присутствующим с архипастырским словом, в котором отметил значимость совершившегося события для пермской земли, напомнив, что останки верных слуг императорской семьи были обретены после предпринятых исследований и трудов.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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