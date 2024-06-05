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Исполнительский сбор убедил компанию-должника выплатить задолженность по договору аренды леса

10.24 Четверг, 13 июня 2024
Между пермской компанией и министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края был заключен договор аренды, согласно которому юридическое лицо получает в пользование участок в Горнозаводском районе для заготовки древесины. Впоследствии данный договор был признан ничтожным, и суд постановил вернуть спорный участок собственнику.

Передача имущества произошла годом позже, что и послужило основанием для требований к обществу с ограниченной ответственностью выплатить денежные средства за незаконное пользование объектом аренды. ООО «Чусовой-Лес» заявили встречный иск о взыскании упущенной выгоды на сумму более 14 млн. рублей, указав, что длительное время не имели возможности использовать лесной участок в своих интересах.

Решать вопросы, касающиеся финансовых обязательств, обе стороны были вынуждены в суде. В ходе судебного заседания слугами Фемиды не были установлены обстоятельства, которые бы помешали руководству компании своевременно возвратить лесной участок арендодателю. В результате юридическое лицо обязали выплатить денежные средства, недополученные арендодателем по договору временного владения.

Процессуальное решение поступило на исполнение в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю. Несмотря на то, что представителей организации-должника своевременно уведомили о возбуждении исполнительного производства и разъяснили негативные последствия уклонения от финансовых обязательств, в установленный срок задолженность не была погашена. В качестве штрафной санкции судебные приставы вынесли исполнительский сбор, составивший около 250 тысяч рублей. Дополнительные денежные затраты убедили организацию в необходимости исполнения решения суда.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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