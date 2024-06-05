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В канун Дня России судебные приставы Пермского края присягнули на верность службе и Родине

15.17 Вторник, 11 июня 2024
В Перми состоялось торжественное приведение к присяге сотрудников органа принудительного исполнения Российской Федерации.

Перед государственным флагом Российской Федерации и знаменем Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю принимающие присягу поклялись защищать права и интересы граждан, достойно переносить трудности, связанные со службой, дорожить своей профессиональной честью, беречь и развивать лучшие традиции ведомства.

К коллегам и гостям обратился главный судебный пристав Прикамья Абдул Алаудинов. Он отметил значение этого знаменательного события и ответственность за выполнение требований присяги.

«Сегодня мы несем службу, которая важна для всех граждан нашей страны. Пока наши соотечественники сражаются за правду и веру России, мы в тылу выполняем работу, которая поддерживает всех жителей нашей страны. Наша с вами задача всегда быть преданными стране, россиянам, прикамцам и выполнять их с трепетом и уважением друг к другу!» - подчеркнул Абдул Аронович.

Не остались без внимания и сотрудники, которые уже давно работают в ведомстве. Им были вручены медали и благодарности за безупречную службу.

Судебных приставов поздравил председатель Общественного Совета при краевом ведомстве Алексей Микляев, а священник Свято-Троицкого кафедрального собора отец Сергий благословил сотрудников ведомства на службу во благо Родине. После официальной части священнослужитель передал главному судебном приставу икону святого Феодора Стратилата - небесного покровителя судебных приставов. Образ великомученика размещен в фойе Главного управления ФССП России по Пермскому краю.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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