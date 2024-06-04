Росреестр Прикамья разъяснил особенности распоряжения совместно нажитым имуществом

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Пермячка планировала подарить квартиру внуку. Недвижимость была приобретена в браке, но после смерти мужа она не включила её в наследственную массу, так как квартира была оформлена только на неё.Несмотря на то, что она числилась титульным собственником, совершить сделку сразу у неё не получилось.Ситуацию комментирует заместитель начальника Лысьвенского межмуниципального отдела Управления Росреестра оп Пермскому краю Светлана Лушникова: «Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если брачным договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Это определено действующим гражданским и семейным законодательством.В случае смерти одного из супругов пережившему супругу принадлежит доля в праве на общее имущество супругов, равная одной второй, если иной размер доли не был определен брачным договором, совместным завещанием супругов, наследственным договором или решением суда.Предъявление копии свидетельства о смерти супруга или соответствующая отметка в заявлении на регистрацию сделки недостаточны. В регистрирующий орган необходимо представить документы, подтверждающие оформление наследственного права или иные документы, свидетельствующие, что имущество является единоличной собственностью. Для их оформления обратитесь заранее к нотариусу».