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Росреестр Пермского края разъяснил порядок согласования границ земельного участка

14.24 Пятница, 7 июня 2024
Дачный сезон в Пермском крае уже активно начался, а значит в разгаре и работы по межеванию земельных участков. У землепользователей много вопросов возникает по согласованию границ участка. Всегда ли нужно границы согласовывать и кто, в таком случае, должен искать собственников смежных участков для согласования?

«Согласование местоположения границ земельных участков требуется в случаях, когда в результате кадастровых работ уточняется местоположение границ земельного участка - объекта кадастровых работ либо земельных участков, смежных с ним, - комментирует начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Пермскому краю Мария Созонтова. - Проведение процедуры согласования местоположения границ земельных участков, а также составление акта согласования местоположения границ земельных участков является обязанностью исполнителя кадастровых работ - кадастрового инженера. Она установлена Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Заинтересованное лицо вправе потребовать от кадастрового инженера согласования местоположения границ с их установлением на местности. И этим не стоит пренебрегать.

Местоположение границ считается согласованным заинтересованным лицом – правообладателем смежного земельного участка при наличии в Акте согласования его личной подписи (или его представителя).

При отсутствии в Акте согласования личной подписи правообладателя смежного земельного участка, местоположение границ считается согласованным, если он извещен о проведении собрания о согласовании местоположения границ в порядке, установленном положениями статьи 39 Закона о кадастре, и им либо его представителем не представлены возражения кадастровому инженеру о местоположении границ земельного участка в письменной форме с их обоснованием.

Передача полномочий по проведению процедуры согласования местоположения границ земельных участков заказчику кадастровых работ противоречит положениям Закона о кадастре.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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