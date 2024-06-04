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ПНИПУ вошел в топ-20 российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в IT-сфере
Superjob представил рейтинг российских вузов по уровню зарплат молодых IT-специалистов. Пермский политех поднялся на 3 пункта и занял 17 место.
На данный момент средняя заработная плата выпускников ПНИПУ в сфере информационных технологий составляет 140 тысяч рублей (+20 тысяч за год), что является самым высоким результатом среди пермских вузов.
При оценивании эксперты отбирали резюме на соискание позиций в сферах разработки, информационной безопасности, тестирования ПО, DevOps, аналитики, исследования данных, Machine Learning, Data-инженерии. Также учитывалось сравнение среднего уровня доходов выпускников российских университетов за 2018–2023 годы.
На данный момент средняя заработная плата выпускников ПНИПУ в сфере информационных технологий составляет 140 тысяч рублей (+20 тысяч за год), что является самым высоким результатом среди пермских вузов.
При оценивании эксперты отбирали резюме на соискание позиций в сферах разработки, информационной безопасности, тестирования ПО, DevOps, аналитики, исследования данных, Machine Learning, Data-инженерии. Также учитывалось сравнение среднего уровня доходов выпускников российских университетов за 2018–2023 годы.
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