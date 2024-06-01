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ГУФССП по Пермскому краю напоминает о главном правиле безопасности в интернете: получайте информацию только из проверенных источников

12.19 Четверг, 6 июня 2024
Узнать о своей задолженности граждане могут на официальном сайте ГУФССП России по Пермскому краю. На главной странице сайта есть раздел «Узнай о своих долгах». Там достаточно ввести свои фамилию, имя, отчество и дату рождения, после чего сервис покажет, имеются ли у вас задолженности.

Получить справочную информацию можно в Центре информирования граждан по телефону 8 (342) 220-11-59.

В центре телефонного обслуживания ФССП России на номере 8-800-303-0000 доступна автоматическая обработка вызова с помощью голосового бота Полина. Голосовой бот предоставит обратившимся гражданам информацию о наличии возбужденных исполнительных производств, о наложении ареста на имущество и банковские счета, а также о наложении запретов на регистрационные действия с имуществом. Кроме того, голосовой помощник сможет подсказать гражданам информацию об ограничении выезда за пределы Российской Федерации, о движении денежных средств и реквизитах для оплаты задолженности.

Не передавайте о себе персональную информацию, если сомневаетесь, что с вами общается сотрудник службы судебных приставов.

Осуществляйте оплату задолженности только способами, указанными на официальном сайте ведомства, с помощью оформления квитанции для оплаты через Банк данных исполнительных производств на сайте Главного управления или через Единый портал госуслуг в своем личном кабинете.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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12:19 ГУФССП по Пермскому краю напоминает о главном правиле безопасности в интернете: получайте информацию только из проверенных источников
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