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Судебные приставы взыскали уголовный штраф с женщины, напавшей на полицейских

10.53 Среда, 5 июня 2024
Жительница с. Кочево оказала сопротивление сотрудникам полиции, когда те пытались уговорить ее вернуться к детям. Ее бывший супруг обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже 35-летней гражданки. Несмотря на развод, они продолжали проживать совместно, и мужчина был обеспокоен тем, что двое несовершеннолетних длительное время не видели свою мать. Кроме того, прикамец сообщил участковому, где, по его подозрениям, может находиться экс-супруга.

Прибыв по указанному адресу, полицейский попытался убедить женщину вернуться домой, но та находилась в состоянии алкогольного опьянения и категорически отказывалась уходить из гостей. Среди собравшихся в частном доме находился ее знакомый - гражданин иностранного государства. При виде сотрудников полиции он попытался незаметно покинуть помещение, что вызвало подозрения у участкового, и тот потребовал предъявить документы.

Это спровоцировало у женщины вспышку агрессии, и она перегородила полицейскому выход из дома, заявив, что ни она, ни ее друг никуда не пойдут. Поняв, что участковый не намерен исполнять ее требования, женщина начала хватать его за руки и наносить удары в районе груди и туловища. Словесно успокоить собеседницу не удалось, и полицейский был вынужден применить к ней силу, но и это не убедило нападавшую прекратить сопротивление. Она несколько раз пнула участкового и подоспевшего на помощь водителя служебной машины по ногам.

Поступки нарушительницы были расценены следствием как применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Кроме того, женщине вменили публичное оскорбление полицейских.

Суд признал гражданку виновной в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 318 и ст. 319 УК РФ, и назначил ей наказание в виде уголовного штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Приговор суда поступил на исполнение в отдел судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. После возбуждения исполнительного производства сотрудник ведомства предупредил должницу, что в случае неуплаты штрафа в 60-дневный срок, он вынесет представление о замене вида наказания на более строгий. Данная информация положительно сказалась на поведении нарушительницы, и она внесла положенную сумму на депозитный счет ведомства.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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