Активный? Перспективный? Ждем в рядах судебных приставов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю встретились с будущими коллегами. Работники органа принудительного исполнения приняли участие в краевой «Ярмарке вакансий», где вместе с представителями ведущих компаний и силовых ведомств Прикамья рассказывали о преимуществах службы в ведомстве.Посетители узнали об условиях поступления на службу, о требованиях, предъявляемых к кандидатам, об имеющихся у сотрудников социальных гарантиях и перспективах карьерного роста.Для комплексного решения кадрового вопроса правоохранители посетили ПГНИУ, где выступили перед выпускниками юридического факультета. Студентов интересовали вопросы, связанные с практическими аспектами профессии судебного пристава и спецификой работы.Также юношей и девушек познакомили с деятельностью Молодежного совета Главного управления, одним из важных направлений деятельности которого является создание комфортных условий для адаптации молодых сотрудников к службе, их развития и самореализации в сфере защиты прав и законных интересов граждан, юридических лиц и государства.Напоминаем, что ГУФССП России по Пермскому краю ведет прием на службу в органах принудительного исполнения Российской Федерации.Ждем в качестве работников граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 40 лет, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по исполнению судебных актов и по обеспечению установленного порядка деятельности судов.Гарантируются:- официальный стабильный заработок, который увеличивается в зависимости от выслуги, специального звания и надбавок за особые условия службы;- обеспечение форменным обмундированием;- ежегодные основной и дополнительный оплачиваемые отпуска;- медицинское обслуживание;- санаторно-курортный отдых в ведомственном санатории на берегу Черного моря.С подробной информацией можно ознакомиться:- на сайте: https://r59.fssp.gov.ru/ppgs_opi/;- по телефону: (342) 220 11 24, 220 11 76, 220 11 73;- e-mail: ok@r59.fssp.gov.ru- по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 28.