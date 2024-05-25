Возрастное ограничение 18+

Ученые Пермского политеха разработали тренажер для специалистов пищевой промышленности

14.03 Понедельник, 3 июня 2024
Для повышения уровня знаний и навыков у специалистов разных отраслей создаются и применяются компьютерные тренажерные комплексы (КТК). Они имитируют реальные производственные процессы, и позволяют человеку практиковать и совершенствовать свои умения в безопасной и контролируемой среде. Ученые ПНИПУ совместно с коллегами из РОСБИОТЕХ разработали прототип компьютерного тренажера, который основан на математической модели технологического процесса и методике оценки выполнения упражнений для операторов пищевых производств. Тренажер поможет отечественным предприятиям ускорить профессиональную подготовку и повышение квалификации специалистов, от которых зависит безопасность технологических процессов и качественное импортозамещение продуктов на российском рынке.

Статья опубликована в сборнике «BIO Web of Conferences» №105, 2024 год. Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта № 23-79-10162.

Эффективная организация производственных процессов на современных предприятиях пищевой отрасли и качество продукции во многом зависят от уровня профессиональных знаний и навыков специалистов. Например, технологи должны уметь разрабатывать оптимальные рецептуры продукции и контролировать качество процессов, операторы – обладать сенсомоторными навыками своевременного и точного выполнения технологических операций, а специалисты по автоматизации, информатизации и роботизации – умением создавать математическое, алгоритмическое и программное обеспечение для систем управления на предприятии.

Ученые Пермского политеха с коллегами из РОСБИОТЕХа разработали структуру и математическую модель компьютерного тренажерного комплекса для обучения операторов производств. Он может применяться в мясной, молочной, кондитерской и других отраслях пищевой промышленности.

Разработка позволяет настраивать и хранить знания об определенном техпроцессе. Виртуальная производственная среда может быть доступна для запуска как программа на компьютере, планшете, смартфоне или макете реального производственного оборудования, а также основываться на применении технологий VR/AR. У преподавателя или инструктора есть возможность генерировать различные по содержанию и уровню сложности варианты упражнений для каждого обучающегося.

Разрабатываемые КТК могут быть адаптированы для обучения операторов различных видов технологического оборудования и установок на пищевых производствах. Например, для обучения навыкам стерилизации консервов в автоклаве, распиловке мясных туш, проведения работ на перегрузочном оборудовании.

В ходе выполнения заданий сбор данных о качестве совершаемых действий происходит автоматически и проверяется на соответствие нормативам. Система отображает, если специалист нажал неверную кнопку, а если выполнил правильное действие – вычисляет, сколько времени он на это потратил. Такая технология повышает объективность оценки качества формирования профессиональных навыков.

– Разработанная методика моделирования техпроцессов упрощает создание учебных курсов на КТК и формирует навыки у персонала на требуемом уровне. В качестве примера мы рассмотрели процесс стерилизации консервов. Оператор должен знать, как правильно и безопасно выполнить последовательность действий в требуемый момент времени, например, когда нажать кнопку или вводить формулы стерилизации, – поделился кандидат технических наук, доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем ПНИПУ Иван Полевщиков.

Разработанные учеными Пермского политеха модели, методы и алгоритмы позволяют выпускать мощные компьютерные тренажерные комплексы. Они формируют учебные курсы для качественного обучения и повышения квалификации персонала отечественных пищевых производств.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Свердловской области увеличатся подъемные для молодых специалистов сельскохозяйственных предприятий
25 мая 2024
Команда Технуниверситета Верхней Пышмы победила на международном инженерном чемпионате Case-in
31 мая 2024
На гидротехнических сооружениях Белоярской АЭС прошли плановые учения
27 мая 2024
В Свердловской области откроется магистратура по искусственному интеллекту
29 мая 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Ночь музеев» собрала ценителей

К всероссийской акции в Прикамье подготовили множество специальных программ
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:03 Ученые Пермского политеха разработали тренажер для специалистов пищевой промышленности
12:57 Максим Фадеев и участники СВО написали гимн фонда «Защитники Отечества»
09:45 В Пермском крае врач вернула государству деньги за неисполнение программы «Земский доктор»
15:01 Пермский политех поднялся на 100 позиций в международном рейтинге вузов
14:49 Валерий Сухих примет участие в заседании Ассоциации законодателей ПФО
10:20 Судебные приставы подарили детям заботу и внимание
14:52 Робот ученых Пермского политеха с высокой точностью проведет диагностику промышленных металлоконструкций
10:01 За попытку скрыться от правосудия алиментщики могут лишиться свободы
16:50 Валерий Сухих: Осинский округ демонстрирует значительные успехи в привлечении средств на благоустройство
14:05 Студенты Пермского политеха разработали автоматическую тележку для перемещения грузов на производстве
14:04 Как провести сделку с недвижимостью онлайн из двух личных кабинетов Росреестра
09:37 Помощь детям и защита Родины — дела настоящих мужчин
14:51 Ученые ПНИПУ разрабатывают микрогели, полезные для нефтедобычи и для доставки лекарственных веществ в организм
10:00 Внимание! Розыск!
14:59 Средство ученых Пермского политеха предотвратит пожары на производствах
12:07 Валерий Сухих наградил победителей Офицерской хоккейной лиги
16:21 Росреестр: более трети всех частных домов построено в Пермском муниципальном округе
16:09 Ученые Пермского политеха разработали устройство для автоматического измерения расстояния прыжков в длину с места
15:22 Пермская комиссия по землепользованию поддержала смену зонирования в Верхней Курье для строительства мечети
10:36 Свыше 3,5 млн рублей взыскали судебные приставы с производственной компании за неисполнение договорных обязательств
15:15 Ученые Пермского политеха разработали уникальную установку для отслеживания взаимодействия водород-металл
Все новости
13:18 Губернатор Самарской области объявил об уходе в отставку
10:59 Присяжные признали экс-президента США Трампа виновным в фальсификации документов
18:32 На губернатора ХМАО не возбуждали дело о дискредитации ВС, сообщили в суде
15:39 Законопроект Верховного суда может увеличить количество приговоров по статье о клевете, считают юристы
11:40 Губернатор ХМАО Комарова объявила об отставке
11:16 Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет
11:05 В мексиканском штате Герреро убиты уже пять кандидатов в мэры
16:57 Прокуратура проверит ситуацию в школе Воронежа
16:14 В Воронеже школьниц перед ЕГЭ заставили снимать нижнее бельё
12:39 The Guardian: глава израильской разведки преследовал прокурора МУС
17:18 ГИБДД переименовали обратно в ГАИ
16:18 В Новосибирском зоопарке на свет появились 12 котят манула
15:51 Аэропорт Элисты принял первый лайнер после двухлетнего перерыва
14:59 Бывший главный инженер шахты, где погиб 51 человек, получил 4 года общего режима
13:28 В компании СДЭК по-прежнему не восстановили работу из-за технического сбоя
12:27 Красноярский магазин убрал из продажи «Вредные советы» Остера по требованию прокуратуры
11:40 В ГД предложили ввести уголовное наказание за использование дипфейков в преступных целях
18:02 Первый человек с нейрочипом в мозгу рассказал об изменениях в своей жизни
16:15 Депутат ГД заявил, что под закон о пропаганде наркотиков не подпадет классика литературы
15:04 Военный суд отказал следствию в переводе генерала Попова из СИЗО
14:26 Комитет ГД рекомендовал принять поправку о штрафах за пропаганду наркотиков в искусстве
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK