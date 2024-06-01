Максим Фадеев и участники СВО написали гимн фонда «Защитники Отечества»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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1 июня исполнился год работы фонда «Защитники Отечества». Старт торжественным мероприятиям по всей стране дал Кузбасс.Главная церемония празднования прошла у мемориала Воину-освободителю в Кемерове. Глава фонда Анна Цивилева вместе с руководством региона, представителями местного филиала фонда, ветеранами СВО и их семьями возложила цветы к Вечному огню.«Фонд «Защитники Отечества» – уникальная структура, не имеющая аналогов в истории и современной практике России. За плечами у нас год, изменивший жизнь. За это время мы объединили усилия и стали настоящей семьей, где каждый чувствует поддержку и внимание. Уверена, что впереди нас ждет еще много добрых дел и свершений. Для нас это особая миссия и большая ответственность – помогать тем, кто встал на защиту родины», – обратилась к собравшимся Анна Цивилева.Во время церемонии представили гимн фонда «Защитники Отечества». По словам Анны Цивилевой, над текстом работал российский продюсер Максим Фадеев, а также участники СВО. Исполнили композицию хор Сретенского монастыря и хор «Звезда» Кемеровского президентского училища.