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Пермский политех поднялся на 100 позиций в международном рейтинге вузов

15.01 Пятница, 31 мая 2024
Опубликован новый RUR World University Ranking, оценивающий работу более 1100 ведущих высших учебных заведений по всему миру. Пермский политех по сравнению с прошлым годом значительно укрепил свои позиции, поднявшись на 106 пунктов и заняв 893 место в общем зачете среди мировых университетов и 53 — среди вузов России.
Агентством также представлены четыре рейтинга по отдельным направлениям деятельности. ПНИПУ улучшил показатели по четырем критериям: качеству преподавания, проводимым исследованиям, уровню интернационализации, а по показателю финансовой устойчивости занял 18 место среди российских вузов – участников международного рейтинга.
— Абитуриенты при выборе направления подготовки и университета, в котором планируют учиться, обращают внимание на позиции того или итого вуза в различных рейтингах. Обычно рейтинг дает комплексную оценку положения университета среди других вузов и в том числе позволяет оценить динамику развития университета. Анализируя результаты рейтинга RUR, можно констатировать, что Пермский политех развивается опережающими темпами, причем это заметно не только на уровне России, но и в целом в мировом масштабе высшего образования, — сообщил проректор по приоритетным проектам Павел Волегов.
Всемирный рейтинг университетов RUR оценивает деятельность высших учебных заведений по всему миру с 2010 года. Он предоставляет актуальную информацию о глобальном высшем образовании для студентов, академического сообщества, сферы бизнеса. Данные позволяют оценить конкурентоспособность вуза в национальном и глобальном масштабе и принимать решения, направленные на комплексное повышение международной конкурентоспособности вуза.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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