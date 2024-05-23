Валерий Сухих примет участие в заседании Ассоциации законодателей ПФО

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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2-4 июня в Самаре пройдет заседание Ассоциации законодательных органов субъектов Приволжского федерального округа.Члены Ассоциации обсудят взаимодействие органов власти с жителями при решении вопросов местного значения, а также действующие меры поддержки инновационной деятельности на территории субъектов ПФО. В мероприятиях программы примет участие председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.Планируется, что в Самаре законодатели ПФО посетят индустриальный парк и инновационную площадку Куйбышевской железной дороги. Накануне заседания старших коллег пройдет заседание Ассоциации молодежных парламентов ПФО. Они обсудят меры поддержки молодых специалистов на селе и планы летней форумной кампании на территории Приволжского федерального округа.Справка: Ассоциация законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа создана в мае 2002 года в целях координации законотворческой деятельности субъектов РФ и создания единой правовой основы для реализации политики государства.