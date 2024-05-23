Возрастное ограничение 18+
Валерий Сухих примет участие в заседании Ассоциации законодателей ПФО
zsperm.ru
2-4 июня в Самаре пройдет заседание Ассоциации законодательных органов субъектов Приволжского федерального округа.
Члены Ассоциации обсудят взаимодействие органов власти с жителями при решении вопросов местного значения, а также действующие меры поддержки инновационной деятельности на территории субъектов ПФО. В мероприятиях программы примет участие председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.
Планируется, что в Самаре законодатели ПФО посетят индустриальный парк и инновационную площадку Куйбышевской железной дороги. Накануне заседания старших коллег пройдет заседание Ассоциации молодежных парламентов ПФО. Они обсудят меры поддержки молодых специалистов на селе и планы летней форумной кампании на территории Приволжского федерального округа.
Справка: Ассоциация законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа создана в мае 2002 года в целях координации законотворческой деятельности субъектов РФ и создания единой правовой основы для реализации политики государства.
Члены Ассоциации обсудят взаимодействие органов власти с жителями при решении вопросов местного значения, а также действующие меры поддержки инновационной деятельности на территории субъектов ПФО. В мероприятиях программы примет участие председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.
Планируется, что в Самаре законодатели ПФО посетят индустриальный парк и инновационную площадку Куйбышевской железной дороги. Накануне заседания старших коллег пройдет заседание Ассоциации молодежных парламентов ПФО. Они обсудят меры поддержки молодых специалистов на селе и планы летней форумной кампании на территории Приволжского федерального округа.
Справка: Ассоциация законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа создана в мае 2002 года в целях координации законотворческой деятельности субъектов РФ и создания единой правовой основы для реализации политики государства.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области увеличатся подъемные для молодых специалистов сельскохозяйственных предприятий
25 мая 2024
25 мая 2024
В Среднеуральске в присутствии бизнес-омбудсмена подписали соглашение, улучшающее жизнь местным предпринимателям
24 мая 2024
24 мая 2024