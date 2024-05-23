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За попытку скрыться от правосудия алиментщики могут лишиться свободы

10.01 Четверг, 30 мая 2024
41 день провел под стражей 47-летний должник по алиментам. Поводом для изоляции от общества стала привычка мужчины скрываться от правосудия и своего родительского долга. Для того, чтобы нарушитель не ушел от наказания, дознаватель отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю ходатайствовал перед судом о мере пресечения в виде заключения под стражу. Такое решение было принято в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей», так как ранее подозреваемый уже скрывался от закона.

Согласно решению суда, прикамец должен был выплачивать ¼ часть доходов детскому учреждению, где находился его 17-летний сын. Но мужчина не помогал своему ребенку, за что был привлечен административной ответственности. Мировой суд назначил нарушителю наказание в виде 10 суток ареста, которое тот полностью отбыл.

За время, отведенное для осмысления своего противоправного поведения, должник не сделал положенных выводов и продолжил игнорировать родительские обязанности. К этому времени долг перед несовершеннолетним составил 1 млн 700 тыс. рублей, в связи с чем дознавателями регионального ведомства было возбуждено уголовное дело. Осознавая, чем может закончиться уголовное преследование, прикамец решил исчезнуть из поля зрения правоохранителей. Но долго скрываться от закона ему не пришлось. В ходе разыскных мероприятий неплательщик был задержан и заключен под стражу, так как у должностных лиц имелись основания предполагать, что он вновь заляжет на дно.

С момента установления места нахождения должника и до оглашения приговора он 41 день находился в СИЗО. По итогам судебного заседания мужчину приговорили к 10 месяцам исправительных работ.

Привлечение к уголовной ответственности остается основным способом побуждения должников к исполнению алиментных обязательств. На сегодняшний день в отношении безответственных родителей возбуждено уже 536 уголовных дел по ст. 157 УК РФ. Приговорами судов 457 граждан признаны виновными в совершении преступления против собственных детей, 19 из них отбывают наказание в местах лишения свободы.
При этом действующее законодательство дает гражданам возможность освободиться от уголовной ответственности. Для этого неплательщику необходимо погасить задолженность по алиментам в полном объеме. С января по май текущего года по данному основанию было прекращено 7 уголовных дел. Общая сумма долга, которую выплатили прикамцы, составила более 3 млн 300 тысяч рублей.

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Марина Тушина © Вечерние ведомости

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